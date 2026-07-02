Đối đầu Croatia, Ronaldo có cơ hội xóa 'vết gợn' lớn nhất sự nghiệp World Cup

Đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Croatia sẽ tạo nên một trong những màn so tài đáng chú ý nhất ở vòng 32 đội World Cup 2026. Một bên là tập thể sở hữu nhiều ngôi sao và được đánh giá cao hơn, bên kia là đội bóng luôn biết cách bùng nổ khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

Theo siêu máy tính Opta, đội tuyển Bồ Đào Nha có 54,5% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi tỷ lệ của đội tuyển Croatia chỉ là 20,4%. Dù vậy, khoảng cách này chưa đủ để đảm bảo một trận đấu dễ dàng cho thầy trò HLV Roberto Martinez.

Ronaldo trước cột mốc chưa từng chinh phục

Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, siêu sao đang khoác áo CLB Al Nassr đã ghi 2 bàn tại World Cup 2026, nhưng điều khiến người hâm mộ quan tâm hơn là một thống kê khá đặc biệt: Ronaldo chưa từng ghi bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Ronaldo và các đồng đội tập luyện cho trận găp Croatia ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu khó, họ gặp ngay Croatia ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Nếu ra sân trước đội tuyển Croatia, đây sẽ là trận đấu loại trực tiếp thứ 9 của anh tại sân chơi lớn nhất thế giới. Trong 8 trận trước đó, Ronaldo tung ra tới 29 cú sút nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để siêu sao người Bồ Đào Nha khép lại khoảng trống hiếm hoi còn sót lại trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Bên cạnh Ronaldo, Vitinha được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò điều tiết lối chơi. Tiền vệ của CLB Paris Saint-Germain đang là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng và là mắt xích quan trọng trong hệ thống kiểm soát bóng của HLV Roberto Martínez.

Croatia chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu

Sau thất bại 2-4 trước đội tuyển Anh ở trận ra quân, nhiều người từng nghi ngờ khả năng đi tiếp của đội tuyển Croatia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic nhanh chóng đáp trả bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước đội tuyển Panama và đội tuyển Ghana để giành vé vào vòng knock-out.

Đó cũng là điều đã trở thành thương hiệu của Croatia trong nhiều năm qua. Họ có thể không sở hữu đội hình giàu ngôi sao như trước, nhưng luôn biết cách chơi chắc chắn và giàu bản lĩnh ở những trận đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Croatia từng á là quân World Cup năm 2018 ẢNH: REUTERS

Ronaldo sẽ đối mặt với người đồng đội cũ ở Real Madrid là Luka Modric ẢNH: REUTERS

Nếu góp mặt ở trận đấu này, Luka Modrić sẽ có lần thứ 23 ra sân tại World Cup, cân bằng thành tích của Paolo Maldini và Manuel Neuer trong nhóm những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử giải đấu. Kinh nghiệm của tiền vệ 40 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa cho Croatia trước một đối thủ mạnh hơn về lực lượng.

Lợi thế nghiêng về đội tuyển Bồ Đào Nha

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ đại diện bán đảo Iberia. Trong 10 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, đội tuyển Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trước đội tuyển Croatia. Ở các giải đấu chính thức, họ còn chưa từng thất bại trước đối thủ này.

Dẫu vậy, màn trình diễn của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng bảng vẫn chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Roberto Martínez kiểm soát bóng rất nhiều, nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tương xứng. Ngoài trận thắng đậm đội tuyển Uzbekistan, họ chỉ ghi 1 bàn trong 2 trận còn lại gặp đội tuyển CHDC Congo và đội tuyển Colombia.

Điều đó cho thấy đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn cần cải thiện sự sắc bén ở những trận đấu có tính chất quyết định. Trận đấu tại Toronto không chỉ là màn so tài giữa 2 đội tuyển giàu truyền thống của bóng đá châu Âu, mà còn là cuộc gặp gỡ của 2 biểu tượng đã gắn bó với World Cup suốt gần 2 thập kỷ.

Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha, còn Modrić tiếp tục đóng vai trò bộ não trong lối chơi của Croatia. Cả 2 đều đang đứng trước cơ hội nối dài những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Với chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và thành tích đối đầu vượt trội, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Croatia nhiều lần chứng minh rằng họ càng bước vào vòng loại trực tiếp càng trở nên khó lường.

Nếu Ronaldo lần đầu ghi bàn ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, đó có thể sẽ là khoảnh khắc đưa đội tuyển Bồ Đào Nha tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục World Cup 2026. Nhưng nếu Croatia kéo trận đấu vào thế giằng co như họ vẫn thường làm, kinh nghiệm của Modrić và các đồng đội hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.