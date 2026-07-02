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Thể thao World Cup 2026

Dư luận dậy sóng sau tấm thẻ đỏ của tuyển thủ Mỹ, nghi vấn Messi được thiên vị: Cùng giẫm chân thô bạo mà…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Ở 2 tình huống phạm lỗi gần như giống nhau hoàn toàn, Folarin Balogun của Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong khi đó, Lionel Messi vẫn 'bình an vô sự'.

Sự khác biệt

Ở phút 65 trận Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina thuộc vòng 32 đội World Cup 2026, trong một pha tranh chấp với hậu vệ Tarik Muharemovic, chân của tiền đạo Folarin Balogun va chạm vào quệt xuống bắp chân đối phương.

Trọng tài người Brazil Raphael Claus ban đầu không thổi phạt. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Balogun vì lỗi vào bóng nguy hiểm.

Quyết định này khiến tiền đạo tuyển Mỹ chết lặng. Nhiều bình luận viên và chuyên gia cũng tỏ ra bất ngờ. Trên sóng BBC, cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Anh Sue Smith nhận định: "Khi xem lại ở tốc độ cực chậm, ai cũng nghĩ đó là thẻ đỏ. Nhưng nếu xem ở tốc độ thực, tôi thấy quyết định này khá nặng tay. Balogun chỉ đang cố che bóng và đặt chân xuống đất. Đó đơn giản là một tình huống không may".

Dư luận dậy sóng sau tấm thẻ đỏ của tuyển thủ Mỹ, nghi vấn Messi được thiên vị: Cùng giẫm chân thô bạo mà…- Ảnh 1.

Balogun được động viên sau khi nhận thẻ đỏ. Nếu kết quả bất lợi với Mỹ, tranh cãi chắc chắn còn dữ dội hơn rất nhiều

ẢNH: REUTERS

Điều khiến tranh cãi bùng nổ là việc người hâm mộ nhanh chóng liên hệ với tình huống của Lionel Messi ở trận Argentina gặp Algeria tại vòng bảng. Trong pha bóng đó, Messi cũng có động tác tương tự khi tranh chấp và gầm giày của anh quệt vào bắp chân đội trưởng Algeria Aissa Mandi. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt và VAR cũng không can thiệp. Thủ quân Argentina đương nhiên không phải nhận bất kỳ tấm thẻ nào.

Mạng xã hội bùng nổ

Ngay sau trận đấu, tờ báo Anh The Independent đăng tải bài viết với tiêu đề gây chú ý: "Một luật dành cho Messi, một luật khác dành cho Balogun?". Tờ báo này cho rằng rất nhiều người hâm mộ đã lập tức so sánh hai tình huống và đặt dấu hỏi về việc liệu Messi có đang nhận được sự ưu ái từ trọng tài hay không.

Dư luận dậy sóng sau tấm thẻ đỏ của tuyển thủ Mỹ, nghi vấn Messi được thiên vị: Cùng giẫm chân thô bạo mà…- Ảnh 2.

Messi không bị phạt ở tình huống này. Sau đó, anh tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick

ẢNH: REUTERS

Trên mạng xã hội X, hàng nghìn bình luận xuất hiện chỉ trong vài giờ sau khi Balogun bị truất quyền thi đấu. Một tài khoản viết: "Messi làm điều tương tự và không nhận nổi một thẻ vàng. Balogun thì bị đuổi khỏi sân. Hãy giải thích sự khác biệt". Một người khác bình luận: "VAR đang sử dụng hai bộ tiêu chuẩn khác nhau". Nhiều đoạn video ghép 2 tình huống của Messi và Balogun cũng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một trọng tài FIFA đang làm việc tại V-League nhận định: "Cả 2 tình huống giẫm từ phía sau khi chân của cầu thủ bị phạm lỗi đang ở dưới đất, đây là một lỗi nghiêm trọng có thể gây chấn thương nặng cho đối phương. Nên cả 2 tình huống đều phải là thẻ đỏ".

Theo quy định của FIFA, Balogun chắc chắn sẽ bị treo giò ít nhất một trận vì hành vi bị xác định là "phạm lỗi nghiêm trọng". Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật FIFA còn có thể xem xét nâng mức án nếu đánh giá tình huống đủ nghiêm trọng. Trong khi đó, Messi vẫn tiếp tục hành trình cùng Argentina tại vòng knock-out. Chính sự đối lập ấy đang khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy khó chấp nhận.

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