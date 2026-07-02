Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào

Phải đến phút 30, đội tuyển Anh mới có cơ hội đầu tiên sau pha đánh đầu của Jude Bellingham. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, "Tam sư" phải chờ đợi lâu đến thế để tung ra được pha dứt điểm cầu môn