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Thể thao World Cup 2026

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Rạng sáng 2.7 (giờ Việt Nam), Harry Kane lập một cú đúp để giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng trước CHDC Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đồng thời, anh cũng áp sát Lionel Messi, Kylian Mbappe trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới.
Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 1.

Kane và các đồng đội có khởi đầu quá nhọc nhằn dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Đội tuyển Anh chơi bế tắc, thậm chí bị dẫn trước ngay ở phút thứ 7

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 2.

Phải đến phút 30, đội tuyển Anh mới có cơ hội đầu tiên sau pha đánh đầu của Jude Bellingham. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, "Tam sư" phải chờ đợi lâu đến thế để tung ra được pha dứt điểm cầu môn

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 3.

Và cũng phải đến khi đồng hồ chạm mốc 2/3 thời gian trận đấu, người Anh mới được ăn mừng. Phút 75, Kane có cú đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho đại diện châu Âu

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 4.

Bàn thắng của Kane không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn giúp đội tuyển Anh lấy lại tinh thần, sự tự tin

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 5.

11 phút sau, Kane hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng cho đội tuyển Anh bằng pha dứt điểm không thể cản phá

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 6.

Không nhiều người nghĩ Kane có thể sút hay đến như vậy ở vị trí, ở tư thế khó như thế này

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 7.

Dù gần như quay lưng với khung thành, Kane vẫn có thể tung ra một cú đá uy lực, với tốc độ 45 km/h. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ thành Mpasi phải đứng chôn chân, ngỡ ngàng

ẢNH: REUTERS

Harry Kane thể hiện đẳng cấp siêu sao, đẩy cuộc đua Vua phá lưới lên cao trào- Ảnh 8.

Kane khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên cực kỳ hấp dẫn. Anh có cùng 5 bàn với Erling Haaland (Na Uy), chỉ kém Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappe (Pháp) đúng 1 bàn. 2 cầu thủ đang sở hữu 4 pha lập công là Ousmane Dembele (Pháp) và Vinicius Junior (Brazil)

ẢNH: REUTERS

 

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