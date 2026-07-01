Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức bất ngờ bị khám xét giữa 'tâm bão' World Cup, vì sao?

Nguyên nhân của cuộc điều tra

Theo Reuters, cơ quan điều tra Đức đã tiến hành khám xét trên phạm vi toàn quốc vào ngày 1.7, trong đó có cả DFB Campus, đại bản doanh của Liên đoàn Bóng đá Đức. Cuộc điều tra xoay quanh nghi vấn vi phạm liên quan đến việc phân phối vé và các gói tiếp khách tại EURO 2024, giải đấu được tổ chức ở 10 thành phố của Đức cách đây hai năm.

Các công tố viên đang xem xét vai trò của một công dân Đức và một công dân Pháp, cùng một số cá nhân khác. Truyền thông Đức cho biết vụ việc liên quan đến hàng nghìn vé xem EURO 2024 cùng các quyền lợi về khách sạn, đi lại được cho là đã được phân bổ cho những khách mời "ưu tiên" không đúng quy định.

Một trong những nghi vấn được nhắc đến là trường hợp một cựu nhân viên chính quyền thành phố Gelsenkirchen, một trong những địa điểm tổ chức EURO 2024, bị cho là đã hưởng lợi khoảng 2.400 euro dưới hình thức vé xem bóng đá, chi phí lưu trú và đi lại.

Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia, ông Herbert Reul, tuyên bố: "Một tấm vé bóng đá không phải là một phần của tiền lương. Bất kỳ ai trong khu vực công nhận lợi ích không phù hợp đều sẽ bị điều tra".

DFB chỉ đang hợp tác cùng cơ quan điều tra ẢNH: REUTERS

DFB không phải nghi phạm, nhưng thời điểm quá nhạy cảm

Ngay sau khi thông tin được công bố, DFB đã phát đi thông báo khẳng định cuộc điều tra không nhắm vào tổ chức này cũng như bất kỳ nhân viên hay quan chức nào của liên đoàn. Theo DFB, họ chỉ tham gia vụ việc với tư cách nhân chứng và đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.

Dù vậy, thời điểm xảy ra vụ việc khiến áp lực dành cho bóng đá Đức càng lớn hơn. Chỉ vài ngày trước, tuyển Đức gây thất vọng khi để thua Paraguay trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026, đánh dấu thêm một giải đấu lớn không đạt kỳ vọng.

Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf mới đây cũng thừa nhận bóng đá Đức không thể "tiếp tục như bình thường" sau thất bại ở World Cup và sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về hệ thống bóng đá nước này.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc điều tra liên quan đến EURO 2024 vẫn đang được tiến hành. Chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra. Tuy nhiên, việc trụ sở DFB bị khám xét ngay giữa lúc đội tuyển quốc gia vừa trải qua một kỳ World Cup thất vọng chắc chắn khiến cuộc khủng hoảng niềm tin với bóng đá Đức thêm phần sâu sắc.

Thực tế, đây không phải lần đầu DFB vướng vào các cuộc điều tra gây tranh cãi. Năm 2025, liên đoàn này từng bị tòa án Đức phạt hơn 100.000 euro liên quan đến một khoản thanh toán gây tranh cãi trong hồ sơ World Cup 2006. Vụ việc đã kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của bóng đá Đức.