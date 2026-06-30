Sự thật đằng sau loạt đá luân lưu 'thảm họa' của Đức: Các ngôi sao quá thiếu bản lĩnh

Khoảnh khắc gây bức xúc cho fan Đức

Sáng 30.6 (giờ Việt Nam), Đức bị Paraguay cầm hòa 1-1 sau 120 phút ở trận đấu thuộc vòng 32 World Cup 2026. Ở loạt đá luân lưu, "Cỗ xe tăng" thất bại 3-4 và các cầu thủ thực hiện hỏng là Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah.

Theo tiết lộ từ Express, hình ảnh thu được từ hệ thống spidercam cho thấy đội trưởng Joshua Kimmich đã trực tiếp trao đổi với các đồng đội để xác định thứ tự đá luân lưu. Kimmich ban đầu nhắc đến Nathaniel Brown như một trong những người có thể thực hiện các lượt sút tiếp theo, trước khi quay sang hỏi Leon Goretzka liệu anh có sẵn sàng nhận trách nhiệm hay không.

Express nhận định Goretzka không đưa ra câu trả lời rõ ràng và chỉ lắc đầu. Điều đó khiến anh bị đẩy xuống nhóm thực hiện các lượt đá sau cùng, còn Jonathan Tah trở thành người bước lên ở thời khắc quyết định.

Khoảnh khắc đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội: Kimmich hỏi đồng đội rằng có sẵn sàng đá luân lưu hay không và chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Đức để lĩnh trọng trách ẢNH: MXH X

Đây chính là chi tiết đang gây tranh cãi dữ dội tại Đức. Tah vốn là trung vệ và chưa từng thực hiện một quả phạt đền nào trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Tệ hơn, anh vừa trải qua cú sốc tâm lý rất lớn khi bàn thắng ở hiệp phụ bị VAR từ chối. Chính pha đánh đầu của Tah ở phút 102 suýt trở thành bàn thắng đưa Đức vào vòng 16 đội trước khi trọng tài xác định Waldemar Anton phạm lỗi với thủ môn Paraguay và hủy bỏ pha lập công này.

Không lâu sau đó, Tah lại phải gánh thêm áp lực trên chấm 11 m. Kết quả, trung vệ của Bayern Munich sút bóng vọt xà ngang, "mở đường" cho Jose Canale ghi bàn quyết định giúp Paraguay thắng 4-3 trong loạt luân lưu. Bastian Schweinteiger, người vô địch World Cup 2014 cùng Đức, khẳng định một phần nguyên nhân là Tah không có trạng thái tâm lý tốt nhất.

Thế hệ vụn vỡ

Nhiều ý kiến trên truyền thông Đức cho rằng vấn đề không nằm ở cú đá hỏng của Tah, mà ở việc đội tuyển Đức đã để một cầu thủ ở trạng thái tâm lý không tốt nhất gánh vác trách nhiệm lớn nhất.

Tranh cãi càng gia tăng khi nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm của Đức không bước lên nhận nhiệm vụ. Việc các cầu thủ như Goretzka không chủ động nhận trách nhiệm đã phản ánh phần nào tâm lý thiếu tự tin của đội bóng trong thời khắc quyết định. Bên cạnh đó, Waldemar Anton, Nathaniel Brown hay Malick Thiaw cũng không xuất hiện trong nhóm những người tình nguyện thực hiện các lượt sút sớm.

Các cầu thủ Đức và cả HLV Nagelsmann đang bị chỉ trích dữ dội ẢNH: REUTERS









Đây không phải lần đầu tiên người Đức đặt câu hỏi về thế hệ hiện tại. Sau chức vô địch World Cup 2014, "Die Mannschaft" liên tiếp gây thất vọng với hai lần bị loại từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022. World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một kỷ lục buồn khác khi Đức lần đầu tiên thua trong loạt sút luân lưu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Transfermarkt thậm chí gọi đây là "thế hệ thất bại", trong khi nhiều chuyên gia cho rằng Đức đang thiếu những cầu thủ có bản lĩnh thực sự sẵn sàng đứng ra gánh trách nhiệm ở thời điểm khó khăn nhất. So với những thế hệ trước, các học trò của HLV Nagelsmann "mong manh" hơn rất nhiều.



