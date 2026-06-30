Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là sự sụp đổ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Có lẽ, cuộc đối đầu Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 là trận đấu đáng quên bậc nhất sự nghiệp của trung vệ Jonathan Tah khi anh đá hỏng quả luân lưu quyết định, khiến đội tuyển Đức phải về nước sớm.
Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 1.

Rạng sáng 30.6 (giờ Việt Nam), Tah được HLV Julian Nagelsmann cho ra sân từ đầu, đá cặp trung vệ cùng Antonio Rudiger. Không có nhiều điều cần bàn về màn trình diễn của Tah bởi Đức áp đảo gần như suốt 120 phút

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 2.

Phút 102, Tah bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Paraguay thành công

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 3.

Nếu đó là một bàn thắng, Tah sẽ sắm vai người hùng của Đức, đưa "Cỗ xe tăng" vào vòng 16 đội World Cup sau 12 năm chờ đợi

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 4.

Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anton của Đức đã phạm lỗi trước khi Tah đánh đầu tung lưới Paraguay. Bàn thắng không được công nhận. Sau đó, 2 đội phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 5.

Tah là người thực hiện cú đá cuối cùng cho Đức. Thời điểm này, tỷ số là 3-3

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 6.

Do Đức là đội thực hiện trước và Kai Havertz, Nick Woltermade đã đá hỏng, Tah phải thành công. Trước áp lực ngàn cân, trung vệ của Bayern Munich đưa bóng thẳng lên trời

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 7.

Ngay sau đó, Canale đánh bại Manuel Neuer, khiến Đức chính thức trở thành khán giả ở phần còn lại World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là khoảnh khắc 'tội đồ' - Ảnh 8.

Bastian Schweinteiger, cựu tuyển thủ Đức và là nhà vô địch World Cup 2014, đánh giá Tah đã bị ảnh hưởng tâm lý sau khi không được công nhận bàn thắng

ẢNH: REUTERS

Tin liên quan

Cỗ xe tăng Đức đứt xích rời World Cup: Thất bại ê chề, Neuer không gánh nổi đồng đội

Cỗ xe tăng Đức đứt xích rời World Cup: Thất bại ê chề, Neuer không gánh nổi đồng đội

Đội tuyển Đức nói lời chia tay World Cup 2026 ngay ở vòng 32 đội, sau khi bại trận trước Paraguay trên chấm luân lưu với tỷ số 3-4 (hòa 1-1 trong 120 phút).

Pháp - Thụy Điển (4 giờ ngày 1.7, trực tiếp VTV6): Khó cản bước 'Les Bleus'

Người nhện của Paraguay và 'chiêu trò' khiến Đức sụp đổ

Khám phá thêm chủ đề

đức paraguay jonathan tah NAGELSMANN World Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận