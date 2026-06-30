Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là sự sụp đổ
Có lẽ, cuộc đối đầu Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 là trận đấu đáng quên bậc nhất sự nghiệp của trung vệ Jonathan Tah khi anh đá hỏng quả luân lưu quyết định, khiến đội tuyển Đức phải về nước sớm.
Rạng sáng 30.6 (giờ Việt Nam), Tah được HLV Julian Nagelsmann cho ra sân từ đầu, đá cặp trung vệ cùng Antonio Rudiger. Không có nhiều điều cần bàn về màn trình diễn của Tah bởi Đức áp đảo gần như suốt 120 phút
Phút 102, Tah bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới Paraguay thành công
Nếu đó là một bàn thắng, Tah sẽ sắm vai người hùng của Đức, đưa "Cỗ xe tăng" vào vòng 16 đội World Cup sau 12 năm chờ đợi
Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anton của Đức đã phạm lỗi trước khi Tah đánh đầu tung lưới Paraguay. Bàn thắng không được công nhận. Sau đó, 2 đội phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu
Tah là người thực hiện cú đá cuối cùng cho Đức. Thời điểm này, tỷ số là 3-3
Do Đức là đội thực hiện trước và Kai Havertz, Nick Woltermade đã đá hỏng, Tah phải thành công. Trước áp lực ngàn cân, trung vệ của Bayern Munich đưa bóng thẳng lên trời
Ngay sau đó, Canale đánh bại Manuel Neuer, khiến Đức chính thức trở thành khán giả ở phần còn lại World Cup 2026
Bastian Schweinteiger, cựu tuyển thủ Đức và là nhà vô địch World Cup 2014, đánh giá Tah đã bị ảnh hưởng tâm lý sau khi không được công nhận bàn thắng
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