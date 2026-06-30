Bi kịch của sao đội tuyển Đức: Sau pha ăn mừng hụt là sự sụp đổ

Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Anton của Đức đã phạm lỗi trước khi Tah đánh đầu tung lưới Paraguay. Bàn thắng không được công nhận. Sau đó, 2 đội phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu