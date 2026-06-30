Pháp - Thụy Điển (4 giờ ngày 1.7, trực tiếp VTV6): Khó cản bước 'Les Bleus'

Hàng tấn công siêu hạng

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết ấn tượng lớn nhất của đội tuyển Pháp sau 3 trận vòng bảng là khả năng hoạt động hiệu quả của hàng công. "Les Bleus" ghi tổng cộng 10 bàn thắng khi lần lượt đánh bại Senegal (3-1), Iraq (3-0), Na Uy (4-1), là một trong 3 đội giành 9 điểm tuyệt đối (cùng với Argentina, Mexico) ở vòng đấu bảng. Ngôi sao Mbappe lập cú đúp ở 2 trận đấu liên tiếp, còn Dembele cũng ghi 4 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Na Uy. Với đội hình đồng đều, đội tuyển Pháp tạo áp lực tấn công ngay từ hai cánh khiến đối thủ vất vả chống đỡ. Tiền vệ Antoine Griezman với khả năng kết nối tốt trên hàng công nhờ kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, hiệu quả giúp Pháp gieo rắc nỗi sợ hãi lên hàng phòng ngự các đối thủ. Đội tuyển Thụy Điển sẽ phải chuẩn bị rất kỹ để chống đỡ trước hàng công siêu hạng của Pháp.

Gyokeres (phải) lại có dịp đối đầu Dembele khi cả hai từng đụng độ nhau ở trận chung kết Champions League mùa vừa qua ẢNH: REUTERS

Ông Xương nhận định nếu để tìm ra điểm yếu của đội tuyển Pháp lúc này cũng khó, bởi lẽ ở vòng bảng dù để thủng lưới 2 bàn nhưng đó là thời điểm họ đã kiểm soát được tình thế trên sân. Những hậu vệ dày dạn đang ở độ chín sự nghiệp như Saliba, Konate, Upamecano tạo nên bức tường phòng thủ vững chắc, giảm tải nguy hiểm cho thủ thành Mike Maignan. HLV Deschamps cũng xây dựng lối chơi phù hợp và biến hóa giúp Pháp chủ động kiểm soát hay chuyển đổi sang phòng ngự tùy cục diện trên sân.

Hàng thủ chơi quyết liệt

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, để chống lại sức mạnh nơi hàng công của đội tuyển Pháp, nhiều khả năng Thụy Điển sẽ chủ động tranh chấp quyết liệt. "Sự lì lợm cùng lối đá không ngại va chạm có thể là chìa khóa giúp Thụy Điển làm chùn chân các cầu thủ Pháp. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi bởi họ dễ lãnh thẻ phạt, và chẳng may nếu có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ rời sân xem như bị vỡ trận. Quyết liệt nhưng tỉnh táo là điều các cầu thủ Thụy Điển đặc biệt lưu ý với hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu có tính may rủi cao", ông Xương phân tích.

Giành quyền vào vòng loại trực tiếp nhờ là một trong 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt, đội tuyển Thụy Điển cũng có những nhân tố nổi bật trên hàng công như Viktor Gyokeres, Alexander Isak hay Kulusevski. Tốc độ của Isak và sự khéo léo của Kulusevski được kỳ vọng phát huy trong các tình huống phản công. Còn Gyokeres sở hữu lối chơi của một "máy ủi" với thế mạnh tuyệt đối nằm ở sức mạnh thể chất, tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén bằng cả hai chân. Bên cạnh đó, Thụy Điển còn trông chờ các tình huống cố định để uy hiếp khung thành thủ môn đội Pháp.

Đội tuyển Pháp áp đảo khi thắng 4 và chỉ thua 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Thụy Điển. Với lực lượng mạnh hơn hẳn và hàng tấn công đang có phong độ cao, chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Pháp sẽ thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trước Thụy Điển.