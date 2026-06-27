Na Uy 1-4 Pháp, bảng I World Cup 2026: Màn độc diễn của Ousmane Dembele

Pháp áp đảo đội hình B của Na Uy

Cùng có 6 điểm trước loạt hạ màn bảng I World Cup 2026, nhưng Pháp xếp trên Na Uy do hơn hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +4).

Đồng thời, khác biệt giữa hai đội không chỉ nằm ở 1 bàn hiệu số mong manh, mà còn ở tham vọng. Pháp quyết giữ ngôi đầu với lực lượng mạnh nhất ở trận quyết đấu. Còn Na Uy tung đội hình phụ, cất cả Erling Haaland, Martin Odegaard và Alexander Sorloth trên ghế dự bị, với tinh thần chấp nhận ngôi nhì và giữ sức cho vòng sau.

Dembele mở tỷ số cho Pháp ẢNH: REUTERS

Với lực lượng vượt trội, Pháp kiểm soát thế trận và dồn ép Na Uy. Ngay phút đầu tiên, Kylian Mbappe đón đường chuyền của Ousmane Dembele rồi tung cú sút uy lực khiến thủ môn Egil Selvik phải cứu thua. Phút thứ 4, thủ môn của Na Uy lại phải đổ người chặn cú sút xa của Manu Kone.

Sau khi liên tục từ chối cơ hội của Pháp, thủ thành Selvik đành bất lực trước màn tỏa sáng của đương kim Quả bóng vàng Dembele. Phút thứ 7, Pháp chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, đưa bóng đến vị trí của Dembele. Anh rê bóng từ cánh phải vào trong, nhưng thay vì ngoặt trái, tiền đạo mang áo số 7 tung cú đá "trời giáng" bằng chân phải khiến thủ môn Selvik chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Sau màn phủ đầu, Pháp vẫn làm chủ cuộc chơi. Phút 12, Mbappe lùi xuống làm bóng, rồi chuyền dọn cỗ cho Michael Olise đối mặt thủ môn Selvik. Tuy nhiên, hậu vệ Na Uy lùi về bọc lót kịp thời, khiến cú sút của Olise bị giảm lực và nằm gọn trong tay người gác đền Bắc Âu. 5 phút sau, Mbappe ngoặt vào từ cánh trái rồi sút chìm, nhưng bóng bị Selvik bắt bài chặn lại.

Pháp (áo xanh) tấn công biến ảo và khó đoán ẢNH: REUTERS

Đến phút 20, Na Uy một lần nữa sụp đổ trước bộ đôi Mbappe và Dembele. Dù bị đối thủ kéo áo, Mbappe vẫn đi bóng rồi tỉa sang cánh phải, để Dembele rê bóng rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Na Uy không từ bỏ. Chỉ 1 phút sau bàn thua thứ hai, đại diện Bắc Âu đáp trả. Xuất phát từ pha giao bóng giữa sân, Thelo Aasgaard dùng động tác giả loại bỏ Dayot Upamecano rồi đặt lòng vào góc gần, rút ngắn cách biệt cho Na Uy.

Nhưng, đó cũng là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Na Uy. Pháp lặp lại trận tự ở phút 31 khi Dembele hoàn tất cú hat-trick chóng vánh nhất ở từ đầu World Cup 2026. Lại với pha ngoặt rồi cứa lòng chân trái đẳng cấp, Dembele khiến thủ môn Selvik và hậu vệ Na Uy trở thành phông nền cho siêu phẩm nâng tỷ số lên 3-1. Đó cũng là cú sút thứ 14 của Pháp sau chưa đầy 35 phút.

Pháp đã 'nóng máy'

Song cũng giống hiệp 1, Pháp tấn công hay bao nhiêu thì... thủ tệ bấy nhiêu.

Phút 48, tài năng trẻ Oscar Bobb đi bóng lắt léo buộc hậu vệ Pháp phạm lỗi trong vòng cấm chịu phạt đền. Nhưng, trên chấm 11 m, cú đặt lòng vào góc phải của Jogden Strand Larsen lại không đủ khó để đánh bại thủ môn Mike Magnan.

Thủ môn Maignan (áo vàng) làm nản lòng các chân sút Na Uy ẢNH: REUTERS

Sau "gáo nước lạnh", Pháp siết lại đội hình để chơi kỷ luật và tập trung hơn. Trong hiệp 2, Mbappe không còn giữ vai trò làm bóng, mà được đồng đội dồn bóng để đua vua phá lưới và bám đuổi Lionel Messi trong cuộc đua chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại World Cup.

Song, Mbappe chưa thể nâng cao số bàn thắng, khi Pháp không còn giữ cường độ tấn công dồn dập, mà chủ yếu đá cầm chừng để tiết kiệm thể lực cho vòng knock-out. Là đội bóng đã quá lão luyện ở World Cup khi lọt vào chung kết ở 3 trong số 5 VCK gần nhất, Pháp hiểu rõ làm thế nào để duy trì hưng phấn, nhưng vẫn giữ mảng miếng và phong độ cho chặng đua đường dài.

Phút 90+4, Desire Doue khép lại ngày thi đấu thăng hoa của Pháp với pha dứt điểm cận thành, qua đó ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2026.

Đánh bại Na Uy với tỷ số 4-1, Pháp đứng đầu bảng I với 9 điểm tuyệt đối, còn Na Uy xếp nhì với 6 điểm. Thầy trò HLV Didier Deschamps đã vượt qua bảng đấu "tử thần" theo cách nhẹ nhàng. Pháp xứng đáng là ứng viên vô địch hàng đầu.







