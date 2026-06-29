Cabo Verde gửi thông điệp mạnh mẽ đến Messi và Argentina: ‘Chúng tôi có hẳn 2 GOAT!’

"GOAT" của Cabo Verde có chặn được Messi ghi bàn?

GOAT là cụm từ viết tắt "Greatest Of All Time" (vĩ đại nhất mọi thời đại), còn viết thường "goat" trong tiếng Anh có nghĩa là con dê. CĐV Cabo Verde đã dùng đến hai con dê mặc áo theo màu sắc trang phục của thủ môn Vozinha, người hùng của đội tuyển Cabo Verde mặc tại World Cup 2026. Qua đó, gửi lời thách thức đầy vui nhộn tới danh thủ Messi và đội tuyển Argentina.

Đội tuyển Cabo Verde có tiếp tục gây sốc Messi và Argentina, để tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục nhất lịch sử World Cup? Ảnh: Reuters

"Chúng tôi có hai GOAT!", nhiều CĐV Cabo Verde hô vang trong cuộc diễu hành ăn mừng đội nhà giành vé vào vòng 32 đội ngay lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup hôm 27.6, sau trận hòa Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-0.

Trước đó, Cabo Verde đã gây sốc cả thế giới, khi có trận ra mắt đấu trường bóng đá thế giới thủ hòa ngay ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Họ còn gây ngỡ ngàng cho tất cả khi có trận rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở thủ hòa trước "ông lớn" Nam Mỹ, Uruguay với tỷ số 2-2.

Người hùng của Cabo Verde trong các trận đấu này là thủ môn Vozinha, 40 tuổi, người đã có những màn trình diễn siêu hạng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, và truyền cảm hứng cho người xem tại World Cup 2026 qua hành trình thi đấu chuyên nghiệp đầy thử thách của mình.

Trang Sofascore đã chọn Vozinha vào đội hình tiêu biểu ở vòng bảng, vượt trên những thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay như Alisson (Brazil) hay Emiliano Martinez (Argentina).

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out

"GOAT" đấu với "GOAT"

Thử thách tiếp theo cho Vozinha chính là sắp đối mặt với danh thủ Messi, người thường được vinh danh là GOAT, bên cạnh người đồng nghiệp còn lại là Ronaldo của Bồ Đào Nha.

Messi hiện là người ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở World Cup, 19 bàn. Và cũng không cần phải nói gì thêm về danh thủ vừa bước sang tuổi 39 người Argentina này, khi anh cũng vừa ghi dấu ấn cho lần thêm tuổi mới này bằng một bàn thắng quá ngoạn mục sau cú sút phạt trực tiếp thành bàn ở trận gặp Jordan ngày 28.6.

CĐV Cabo Verde ăn mừng cực kỳ nồng nhiệt khi đội nhà vào vòng knock-out World Cup, mà còn gặp cả Messi và Argentina Ảnh: Reuters

"Vozinha là GOAT của chúng tôi, anh ấy sẽ chặn được "GOAT Messi" ghi bàn", các CĐV Cabo Verde quả quyết và hô vang đầy hào hứng. Một người khác như thể để chắc chắn hơn, và nói thêm: "Chúng tôi có hai GOAT!", và đưa bằng chứng là hai con dê mặc áo theo màu sắc trang phục của thủ môn Vozinha, theo báo Tây Ban Nha, MARCA tường thuật từ buổi lễ ăn mừng mới đây của người dân Quốc đảo Cabo Verde.

MARCA cũng bình luận: "Những hành động đầy màu sắc và vui nhộn này nói lên sự khát vọng của các CĐV Cabo Verde. Bởi vì, không có gì ngăn cản họ mơ mộng, sau những gì đội nhà đã làm được cho đến nay tại World Cup 2026. Đó là câu chuyện cổ tích đẹp nhất".

Cabo Verde đã trở thành quốc gia nhỏ nhất từng lọt vào vòng loại trực tiếp của World Cup, một cột mốc phi thường đối với một quốc gia chỉ có khoảng 600.000 người dân sống rải rác trên 10 hòn đảo ở Đại Tây Dương. Đội tuyển Cabo Verde có biệt danh "Cá mập xanh" cũng đã lập nên kỳ tích này mà không cần phải thắng một trận nào ở vòng bảng (hòa cả 3 trận).

Hành trình diệu kỳ của họ sẽ tiếp tục ở vòng 32 đội với cuộc gặp Messi và Argentina, thử thách này chắc chắn đầy khó khăn, nhưng "mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Bubista của Cabo Verde nhấn mạnh.

Ngay cả HLV Scaloni của đội tuyển Argentina cũng đánh giá: "Chúng tôi không hề đánh giá thấp Cabo Verde. Tôi không ngạc nhiên khi họ giành vé đi tiếp. Họ đã gây khó khăn cho mọi đối thủ mà họ đối mặt. Họ là một đội bóng mạnh và họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi".