Mẹ của Ronaldo bảo vệ con trai giữa cơn bão chỉ trích: ‘Chúng tôi từng đi lên từ tận đáy…’

Ronaldo có đáng bị chỉ trích?

Ronaldo phải đối mặt tiếp sự chỉ trích dữ dội, chỉ vì anh không đóng góp gì nhiều vào lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha khi hòa Colombia tỷ số 0-0 ngày 28.6.

Về điều này, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha giải thích: "Ronaldo đã quen với việc có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm. Cậu ấy rất kỷ luật trong vị trí của mình, và cậu ấy cũng tạo ra khoảng trống cho các đồng đội".

Sau mỗi lần gây thất vọng, Ronaldo sẽ sớm tìm lại mình và tiếp tục ghi bàn trở lại? Ảnh: Reuters

Việc có để Ronaldo ngồi dự bị trận tiếp theo ở vòng 32 đội gặp Croatia lúc 6 giờ ngày 3.7 tại sân BMO Field, Toronto (Canada) hay không, HLV Martinez đã có phần đắn đo: "Thể trạng, thể chất và tinh thần của Ronaldo không có vấn đề gì. Chúng tôi có thể cần phải thay đổi trong trận đấu tiếp theo, nhưng mọi quyết định đều dựa trên thông tin và dữ liệu mà chúng tôi có".

Tất cả những diễn biến này đều có tác động từ sự chỉ trích đang diễn ra, trong đó nhiều phân tích cho rằng Ronaldo cản trở lối chơi của đồng đội và làm suy yếu sức mạnh của đội tuyển Bồ Đào Nha trong hành trình chinh phục ngôi vô địch World Cup 2026.

Và điều này lại xảy ra một lần nữa sau trận ra quân của Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo tỷ số 1-1, dù Ronaldo cũng đã có đóng góp to lớn khi giúp đội nhà thắng Uzbekistan tỷ số 5-0 với cú đúp bàn thắng, để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

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Mẹ của Ronaldo lên tiếng

"Được làm mẹ của một chứng nhân trong câu chuyện ghi dấu ấn qua nhiều thế hệ là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Đã có những quyết định khó khăn, nhưng đó là những quyết định quan trọng.

Sự thiếu thông tin của tôi chưa bao giờ lớn hơn bản năng của tôi. Chúng tôi đã đi lên từ tận đáy và chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho đến tận cùng", mẹ của Ronaldo, bà Dolores viết thông điệp trên mạng xã hội Instagram ngày 29.6.

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores (bìa phải) đến sân Hard Rock ở Miami Gardens ủng hộ con trai thi đấu trận Bồ Đào Nha gặp Colombia Ảnh: Chụp màn hình doloresaveiroofficial/Instagram

Bà đã đến sân Hard Rock ở Miami Gardens để ủng hộ con trai thi đấu trận Bồ Đào Nha hòa Colombia, sau khi danh thủ 41 tuổi, con trai của bà vừa lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Xung quanh kỷ lục này, bà Dolores cũng đăng thông điệp cảm ơn người hâm mộ và cả FIFA một cách đầy cảm động.

"Tôi rất tự hào rằng con trai tôi tiếp tục làm nên lịch sử. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ con trai tôi. Con đã cống hiến rất nhiều cho thế giới này. Một nụ hôn dành cho con trai yêu quý của mẹ.

Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Mẹ cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự tôn trọng mà họ dành cho con. Cảm ơn tất cả người hâm mộ Bồ Đào Nha. Mẹ gửi đến các bạn của con những nụ hôn của mẹ. Bóng đá sẽ luôn ở trong trái tim mẹ và trong trái tim của mọi người. Cố lên Bồ Đào Nha! Gửi tặng những nụ hôn", bà Dolores viết.

Trong khi đó, sự phản ứng của Ronaldo là khá nhẹ nhàng giữa sự chỉ trích dữ dội đang nhắm vào anh. Danh thủ này khích lệ các đồng đội: "Chúng ta vẫn sát cánh bên nhau". Ronaldo cũng đánh giá: "Colombia là một đội rất mạnh. Thực sự là cực kỳ mạnh. Hòa với họ không có gì đáng thất vọng".

Tuy nhiên, việc không ghi bàn ở trận này, Ronaldo (vẫn có 10 bàn ở 6 kỳ World Cup), tạm bị Harry Kane (đội tuyển Anh, ghi 11 bàn ở 3 kỳ World Cup) vượt qua. Ronaldo sẽ cần ghi bàn ở trận gặp Croatia sắp tới để cân bằng kỷ lục, và cũng sẽ là lần đầu tiên có bàn thắng ở vòng knock-out World Cup trong sự nghiệp.