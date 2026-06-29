Messi và Ronaldo bất ngờ có cùng thông điệp, thách nhau trận chung kết World Cup?

Ẩn ý cuộc thách đấu giữa Messi và Ronaldo?

Sau khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn bằng cú sút phạt trực tiếp tuyệt đỉnh ấn định tỷ số 3-1 cho đội tuyển Argentina trước Jordan ngày 28.6, Messi viết thông điệp trên mạng xã hội Instagram: "Thêm một chiến thắng nữa để kết thúc vòng bảng. Chúng ta vẫn sát cánh bên nhau", kèm theo biểu tượng quốc kỳ Argentina.

Messi đưa thông điệp chiến thắng của đội tuyển Argentina và nêu bật tinh thần sát cánh cùng đồng đội Ảnh: Reuters

Bàn thắng mới nhất này giúp Messi phá tiếp nhiều kỷ lục ở World Cup, trong đó có thành tích trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại World Cup. Anh cũng giúp Argentina kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng.

Tại vòng 32 đội, Albiceleste gặp hiện tượng Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7 tại sân Hard Rock ở Miami Gardens, nơi được xem là sân nhà của Messi vì danh thủ này đang thi đấu cho CLB Inter Miami.

Argentina cũng nằm ở nhánh đấu thuận lợi để có thể tiến đến trận bán kết mới có thể gặp các đối thủ mạnh như Brazil hoặc Nhật Bản, hay đội tuyển Anh. Trong đó, nếu Messi và đồng đội vượt qua Cabo Verde, họ sẽ gặp Ai Cập hoặc Úc ở vòng 16 đội.

Messi và Argentina đã sẵn sàng, Cabo Verde liệu có viết tiếp chuyện cổ tích?

Trong khi đó, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha trải qua trận hòa dưới cơ trước Colombia với tỷ số 0-0, nên chỉ về nhì bảng K và đối đầu Croatia ở vòng 32 đội (thi đấu lúc 6 giờ ngày 3.7 tại sân BMO Field, Toronto (Canada).

Ronaldo và đồng đội sẽ gặp không ít trở ngại vì cuộc đấu này, do sau 3 trận vòng bảng thi đấu ở Houston và Miami Gardens (Mỹ), nay họ phải di chuyển đến Canada để gặp Croatia và danh thủ 40 tuổi Luka Modric.

Ronaldo và Bồ Đào Nha đối mặt hành trình đầy thách thức ở vòng knock-out Ảnh: Reuters

Modric đang hồi sinh trở lại một cách ngoạn mục, khi thi đấu ngày càng hay giúp Croatia thắng hai trận liên tiếp vòng bảng trước Panama tỷ số 1-0 và Ghana tỷ số 2-1 để giành ngôi nhì bảng L và suất đi tiếp, sau trận ra quân thua đội tuyển Anh tỷ số 2-4.

Ở trận quyết định Croatia thắng Ghana, chính Modric là người kiến tạo cơ hội mang đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Vlasic ghi phút 83. Qua đó, giúp danh thủ này trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá có được kiến tạo bàn thắng tại World Cup.

Hành trình đầy trắc trở của Ronaldo và Bồ Đào Nha

"Chúng ta vẫn sát cánh bên nhau", Ronaldo viết thông điệp đơn giản và ngắn gọn hơn so với Messi, sau trận Bồ Đào Nha hòa Colombia và chuẩn bị đối mặt với thử thách Croatia và Modric ở vòng 32 đội.

"Thông điệp của Ronaldo và của Messi, có phần rất giống nhau. Đó là cùng nêu bật ý nghĩa sự đoàn kết, tinh thần tập trung và sát cánh cùng đồng đội ở chặng đường tiếp theo ở World Cup.

Đây là lần đầu tiên, nhưng như một cách tình cờ hoặc cũng có thể là một sự ẩn ý, khi cả hai danh thủ này có cùng chung một thông điệp: họ sử dụng cùng một cụm từ để diễn tả sự dẫn dắt hai đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha bước vào chặng đường quyết định với mục tiêu sẽ tiến vào trận chung kết World Cup", theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Liệu đây có phải là ẩn ý của một sự thách thức ngấm ngầm từ hai danh thủ này, khi cuộc đối đầu giữa Argentina và Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 chỉ có thể diễn ra ở trận chung kết, do hai đội ở khác nhánh đấu nhau, MARCA cho biết thêm.