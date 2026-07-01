Tổng thống Cabo Verde ngưỡng mộ Messi sâu sắc, sẽ làm điều đặc biệt dành riêng cho thần tượng

Infobae, tờ báo uy tín của Argentina tiết lộ Tổng thống Cabo Verde đang chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Lionel Messi. Cụ thể, nhà lãnh đạo quốc gia châu Phi muốn trao cho siêu sao 39 tuổi chiếc áo đấu chính thức của Cabo Verde có in tên Messi và số 10 trên lưng.

Ông Neves cho biết đây là cách Cabo Verde bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Vị tổng thống này khẳng định Messi là thần tượng của rất nhiều người dân Cabo Verde và là hình mẫu về sự xuất sắc trong thể thao. Theo kế hoạch, món quà của Cabo Verde sẽ được trao cho Messi trước khi bóng lăn.

Món quà từ ông Neves cũng như Cabo Verde sẽ là kỷ niệm đặc biệt đối với Messi ẢNH: REUTERS

"Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đội tuyển Cabo Verde trao cho Messi chiếc áo số 10 mang tên cậu ấy như một sự tri ân dành cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới", ông Neves cho biết.

Đây được xem là một cử chỉ đầy ý nghĩa từ quốc gia chỉ có khoảng 530.000 dân, nơi bóng đá luôn giữ vai trò đặc biệt trong đời sống xã hội. Với người dân Cabo Verde, việc được đối đầu Argentina và Messi ở vòng knock-out World Cup đã là một cột mốc lịch sử.

Trong khi đó, Messi tiếp tục cho thấy đẳng cấp ở tuổi 39. Thủ quân Argentina đang là một trong những ngôi sao nổi bật nhất World Cup 2026 khi ghi 6 bàn sau vòng bảng, góp công giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni giành ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng.



