World Cup 2026, Anh - Congo: 'Tam sư' không dễ bắt nạt đội bóng châu Phi

Congo có quyền mơ mộng

Ở lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup, CHDC Congo đang được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ chiến thắng ấn tượng của những đội "chiếu dưới" ở vòng 32 đội. Đại diện châu Phi sẽ bước vào trận đấu với nhà cựu vô địch thế giới Anh, như một phần của làn sóng quật khởi chống lại các trật tự cũ đang diễn ra mạnh mẽ ở mùa hè này. Hình ảnh Paraguay loại Đức, rồi Ma Rốc hạ Hà Lan đang tạo ra động lực và niềm tin rất lớn cho đội bóng có biệt danh Les Léopards (những chú báo). Thầy trò HLV Sebastien Desabre sẽ thi đấu tại Atlanta với niềm tin họ có thể đánh bại ông lớn Anh, nếu được chuẩn bị tốt và khát khao chiến thắng mạnh mẽ.

Xét trên bàn cân, rõ ràng đội tuyển CHDC Congo (được định giá khoảng 165 triệu USD) thua xa đội tuyển Anh có giá trị lên đến 1,52 tỉ USD. Nhưng trong khuôn khổ một trận đấu loại trực tiếp thì những chỉ số chỉ mang tính chất tham khảo. CHDC Congo đã có trận đấu rất hay trước ứng viên vô địch Bồ Đào Nha, khi họ xuất sắc cầm hòa 1-1 với đội bóng có các hảo thủ như Ronaldo và Bruno Fernandes.

Harry Kane (trái) cần tận dụng tốt cơ hội để giúp đội tuyển Anh chiến thắng ẢNH: REUTERS

Đại diện châu Phi đã sớm được mài giũa qua vòng bảng nghẹt thở để tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin cho lần thứ 2 dự World Cup sau gần nửa thế kỷ. Ít nhất đến lúc này, đối với thầy trò HLV Sebastien Desabre thì Tam sư cũng sẽ chỉ là một thách thức nữa mà thôi. "Những chú báo" châu Phi có quyền mơ mộng về một trận đấu làm nên lịch sử.

Tam sư cần gì để chiến thắng?

Đội tuyển Anh xếp nhất bảng G với 7 điểm, nhưng vẫn để lại vết gợn sau trận hòa 0-0 trước Ghana - đội bóng châu Phi có nhiều điểm tương đồng với CHDC Congo. Harry Kane đã có bàn thắng thứ 10 tại World Cup, vượt mặt Gary Lineker để trở thành chân sút số 1 đội tuyển Anh ở đấu trường này. Nhưng nhìn tổng thể, Tam sư vẫn chưa cho thấy sức mạnh bùng nổ như kỳ vọng.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "CHDC Congo sẽ lấy Paraguay, Ma Rốc, Cabo Verde… làm động lực, cảm hứng để cầu thủ phát huy cách chơi đầy tính tích cực. Họ có thể tham khảo cách tổ chức phòng ngự, tranh chấp, bọc lót… để áp dụng cho chính mình. Đừng quên, một khi có niềm tin và tính tổ chức, đội CHDC Congo sẽ rất khó bị đánh bại vì sở hữu nền tảng thể lực và thể hình mạnh mẽ. Nhìn cách họ cầm hòa Bồ Đào Nha ở vòng bảng, CHDC Congo hoàn toàn có thể kéo đội tuyển Anh sa lầy".

Cũng theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, mấu chốt sẽ là đội tuyển Anh có đẩy cường độ trận đấu lên đủ cao để phá vỡ những khối phòng ngự của đối thủ. Đội CHDC Congo sở hữu cựu tuyển thủ U.21 Anh và CLB M.U Wan-Bissaka và nhiều cái tên khác chơi bóng tại Anh như Noah Sadiki, Axel Tuanzebe… Nếu để CHDC Congo quen với nhịp điệu, thoát ngợp và trở nên ngày càng quyết đoán hơn, tình thế sẽ rất khó khăn cho người Anh.