Bộ trưởng Mỹ vui mừng khi Iran bị loại khỏi World Cup

Đội tuyển Iran đã suýt chút nữa giành quyền vào vòng loại trực tiếp của World Cup 2026. Họ đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên không thua tại vòng bảng của một kỳ World Cup với việc hòa cả 3 trận ở bảng G.

Câu chuyện của Iran còn cay đắng hơn sau khi Áo ghi bàn thắng ở những phút bù giờ cuối vào lưới Algeria trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng để giành vị trí nhì bảng J, đẩy Algeria xuống thứ ba.

Tại kỳ World Cup lần này, tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội. Sự có mặt của Algeria trong nhóm này đã đẩy Iran xuống vị trí thứ 9 và bị loại.

Các cầu thủ Iran sau trận đấu cuối cùng tại bảng G gặp Ai Cập hôm 26.6 ở Seattle ảnh: reuters

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin không giấu được sự phấn khích khi biết tin Iran bị loại. Theo Sports Business Journal ngày 29.6, phát biểu tại một cuộc họp về công tác an ninh World Cup ở Washington D.C, ông Mullin nói "rất vui vì họ đã bị loại" và "rất mừng khi họ trở về nước, bởi không có đội tuyển nào khiến chúng tôi phải xử lý nhiều vấn đề hơn họ".

Theo Sports Business Journal, sau buổi họp báo hôm 29.6, ông Mullin nói với các phóng viên: "Tôi thấy vui vì họ đã xong việc và sẽ không quay trở lại. Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi có thể thu hồi thị thực của họ và nói rằng họ có thể rời khỏi lãnh thổ Mỹ. Có lẽ tôi còn hát một hai bài, hoặc thậm chí nhảy một điệu mừng nữa".

Bộ trưởng Mullin khẳng định rằng "gần một nửa" số người mà Iran muốn đưa sang Mỹ để tham dự World Cup có liên hệ trực tiếp với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết cáo buộc này là "hoàn toàn vô căn cứ".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin trong phiên điều trần tại một ủy ban Hạ viện Mỹ hôm 25.6 tại Washington D.C ẢNH: AP

Trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tạm thời dừng xung đột, chính phủ Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển của đội tuyển bóng đá Iran trong thời gian diễn ra World Cup, theo Reuters. Trước giải đấu, Iran đã chuyển địa điểm đóng quân dự kiến từ Tucson, bang Arizona (Mỹ) sang Tijuana (Mexico). Mỹ cũng giới hạn khoảng thời gian đội tuyển Iran được phép lưu trú tại nước này trước mỗi trận đấu và yêu cầu toàn đội phải rời khỏi lãnh thổ Mỹ ngay sau khi thi đấu xong.

Huấn luyện viên trưởng Iran Amir Ghalenoei cho rằng đội bóng của ông đã bị "đối xử rất bất công" trong suốt giải đấu. Phát biểu sau trận hòa 1-1 với Ai Cập hôm 26.6 tại Seattle (Mỹ), ông Ghalenoei nói: "Chính nước chủ nhà đã không đối xử tốt với chúng tôi. Tôi kêu gọi FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đừng để các nước chủ nhà đối xử với các đội tuyển và cầu thủ theo cách như vậy trong tương lai. Tôi hy vọng (Chủ tịch FIFA Gianni) Infantino sẽ thực sự đứng lên phản đối cách hành xử đó".

"Cách mà nước Mỹ đối xử với chúng tôi thực sự rất tệ và chúng tôi hy vọng thế giới sẽ nhận thức được điều đó. Bất chấp tất cả những khó khăn ấy, chúng tôi vẫn thi đấu tốt và thế giới tự hào về người dân Iran cũng như đội tuyển của chúng tôi. Tôi nghĩ đó mới là thành tựu lớn nhất của chúng tôi, bất chấp mọi trở ngại và những rào cản mà họ đã đặt ra trên đường đi", ông Ghalenoei nói thêm.

Sau 2 trận đấu cuối cùng của mình, đội tuyển Iran đã để lại những lời nhắn trong phòng thay đồ dành cho nước chủ nhà.

Sau trận hòa 0-0 với Bỉ tại Inglewood, bang California vào ngày 21.6, đội Iran viết: "Từ Ba Tư cổ đại của hàng ngàn năm trước đến nước Iran văn minh ngày nay, tinh thần Iran vẫn luôn sống mãi và kiên định. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu bằng danh dự và rời đi trong phẩm giá".

Lời nhắn để lại tại Seattle có nội dung: "Có lẽ điểm số có thể giành được bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ một đội bóng có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng chỉ có sự công bằng và danh dự mới giúp một người ngẩng cao đầu trước lịch sử. Chơi đẹp (fair play) không chỉ là một điều khoản trong luật bóng đá, đó là linh hồn của môn thể thao này. Xin cảm ơn Seattle vì sự hiếu khách, và cảm ơn tất cả người dân Iran, những người đã dành trọn trái tim, tiếng nói và cả con người mình cho Iran".