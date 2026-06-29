Rộ tin Mỹ - Iran đồng ý ngừng tấn công để đàm phán

Mỹ và Iran nhất trí ngừng tấn công lẫn nhau, theo một quan chức cấp cao của Mỹ, trong bối cảnh hai bên dự kiến gặp nhau vào ngày 30.6 tại thủ đô Doha của Qatar để giải quyết bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz, Axios đưa tin.

Thỏa thuận ngừng bắn mới chỉ có hiệu lực được 11 ngày nhưng đã đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ khởi động lại chiến dịch quân sự để "hoàn thành nhiệm vụ".

Hình ảnh từ video được công bố ngày 28.6 cho thấy một tên lửa được phóng từ Iran ẢNH: REUTERS

Đợt căng thẳng mở đầu sau khi một tàu chở hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz ngày 25.6. Sau đó, Mỹ tấn công Iran và nước này đáp trả vào căn cứ Mỹ và các quốc gia đồng minh của Washington tại khu vực.

"Chúng tôi đã quyết định chấm dứt mọi hoạt động quân sự", một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios.

Một quan chức Mỹ khác cho biết hai bên sẽ tạm thời xuống thang, đồng thời khẳng định "tàu thuyền có thể di chuyển tự do" trong khi các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục.

Hai quan chức Mỹ cùng một nguồn tin khác am hiểu vấn đề đều xác nhận cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 30.6.

"Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến tiếp tục trên tất cả các nội dung của bản ghi nhớ. Cả hai bên sẽ tạm thời dừng tay và tàu thuyền có thể di chuyển tự do", Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Theo một nguồn tin nắm rõ tiến trình đàm phán, cuộc gặp vào ngày 30.6 ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, do căng thẳng leo thang, địa điểm đã được chuyển sang Qatar, đồng thời trọng tâm cũng chuyển sang vấn đề eo biển Hormuz.

Đợt giao tranh mới nhất bùng phát do hai bên có cách diễn giải khác nhau về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là các điều khoản liên quan eo biển Hormuz.

Theo bản ghi nhớ, Iran cam kết sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm tàu thương mại được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ tuần trước, phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống J.D. Vance dẫn đầu đã nhất trí với Iran về việc thiết lập một đường dây nóng giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm phối hợp điều phối hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đến ngày 27.6, đường dây nóng này vẫn chưa đi vào hoạt động, trong khi Iran lại bắt đầu tuyên bố rằng các tàu thuyền phải phối hợp trước khi đi qua eo biển.