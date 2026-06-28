Ông Trump cảnh báo Iran 'sẽ không còn tồn tại' nếu tiếp tục tấn công tàu

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C hôm 26.6 ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 28.6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể buộc phải sử dụng thêm hành động quân sự nếu Iran tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền.

Theo nhà lãnh đạo, Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nên máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm cất giữ tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cũng như các trạm radar ven biển.

"Rất có thể họ sẽ không bao giờ học được bài học! Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn có thể hành xử hợp lý nữa mà sẽ buộc phải dùng biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng tôi đã bắt đầu rất thành công", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump cảnh báo rằng Iran "sẽ không còn tồn tại" nếu Mỹ sử dụng thêm hành động quân sự.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành thêm các đợt tập kích những mục tiêu Iran trong ngày 27.6 theo chỉ đạo của Tổng thống Trump "nhằm phản ứng trực tiếp trước sự gây hấn tiếp diễn của Iran".

"Máy bay quân sự của Mỹ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái (UAV) và năng lực rải thủy lôi của Iran", CENTCOM cho biết trong thông cáo.

Các cuộc tập kích mới nhất diễn ra sau vụ tấn công của Iran hôm 25.6 nhằm vào một tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Sau đó một ngày, Mỹ đã tập kích các mục tiêu Iran.

"Sau các cuộc tập kích của Mỹ nhằm đáp trả vụ tấn công của Iran vào tàu M/V Ever Lovely, Iran đã được trao cơ hội để tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng đã chọn không làm vậy khi lực lượng của họ phóng một UAV tấn công nhắm vào tàu M/T Kiku", theo thông cáo của CENTCOM.

Ngoài ra, thông cáo cũng lưu ý rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục hoạt động ở eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran chưa bình luận trực tiếp về các cáo buộc tấn công tàu. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đã "bắn những phát cảnh cáo" vào những tàu thuyền không nêu tên tìm cách đi theo các tuyến không được Iran chấp nhận.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công "phòng thủ" nhằm vào các mục tiêu quân sự có liên hệ với Mỹ, trong khi Bahrain, nơi đặt trụ sở khu vực của Hải quân Mỹ, ghi nhận một cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông qua điện thoại vào tối 27.6 về khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian. Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc gọi hay công bố bất kỳ chi tiết liên quan nào.