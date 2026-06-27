Mỹ tính dời căn cứ ở vùng Vịnh sau đòn tập kích của Iran

Theo The Wall Street Journal ngày 26.6 dẫn lời các quan chức Mỹ, phương án này nhằm giảm nguy cơ các căn cứ Mỹ tiếp tục bị Iran tấn công. Các đòn tập kích trả đũa của Iran, sau khi chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu ngày 28.2, đã đánh vào nhiều cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, khiến 13 binh sĩ thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út ngày 21.2.2026 ẢNH: REUTERS

Theo The Wall Street Journal, thiệt hại tại căn cứ hỗ trợ hải quân Bahrain (NSA Bahrain), nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ, có thể lên tới khoảng 400 triệu USD. Căn cứ này nằm cách Iran khoảng 240 km về phía nam và là căn cứ hải quân duy nhất của Mỹ trong khu vực.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, dữ liệu mạng xã hội, báo cáo mua sắm và mô hình chi phí công khai của Lầu Năm Góc, các công trại bị hư hại gồm trụ sở Hạm đội 5, doanh trại, một số nhà kho và bể chứa nước uống. Quân đội Mỹ cho biết không có người thiệt mạng tại căn cứ này.

Theo The Wall Street Journal, ước tính 400 triệu USD mới chỉ tính chi phí xây dựng. Một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho rằng thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều, tùy vào chức năng của các công trình bị phá hủy. Chẳng hạn, 2 trạm thu phát tín hiệu vệ tinh bị Iran phá hủy hồi đầu chiến sự được cho là có giá khoảng 20 triệu USD mỗi trạm.

Thiệt hại tại NSA Bahrain đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trong nội bộ Mỹ về việc cải tạo căn cứ này, bao gồm khả năng đưa các trung tâm chỉ huy xuống lòng đất và không xây dựng lại một số công trình đã bị phá hủy.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington có thể giảm bớt hiện diện quân sự tại Kuwait và Ả Rập Xê Út, sau khi Iran nhắm vào các cơ sở quân sự ở 2 nước này. Một phần lực lượng và khí tài có thể được chuyển về phía tây. Theo 2 quan chức, Israel là một trong những địa điểm đang được cân nhắc.

Trước khi xung đột với Iran bùng phát, hàng chục máy bay chiến đấu Mỹ đã được triển khai tại sân bay Ben Gurion ở Israel, gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân nước này, theo The Times of Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt nhiều chỉ trích trong nước về chi phí ngày càng lớn của cuộc chiến với Iran. Xung đột cũng khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem thử tên lửa, pháo tăng tầm bắn, độ chính xác

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là đang tìm kiếm khoản ngân sách bổ sung khoảng 80 tỉ USD để củng cố nguồn cung quốc phòng sau chiến sự.

Hiện Mỹ - Iran đã bước vào giai đoạn ngừng bắn từ ngày 8.4. Tuần trước, Mỹ và Iran đạt được một bản ghi nhớ hợp tác, mở đường cho 60 ngày đàm phán nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trong khu vực.

Israel không tham gia bản ghi nhớ cũng như các cuộc đàm phán này. Một số quan chức Israel đã chỉ trích thỏa thuận, cho rằng văn kiện yêu cầu Israel ngừng các hoạt động chống lực lượng Hezbollah tại Li Băng và chưa có nhượng bộ cụ thể nào từ Iran về chương trình hạt nhân.