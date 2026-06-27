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Thế giới

Mỹ tập kích Iran sau cáo buộc tấn công tàu hàng, Tehran đáp trả

Khánh An
Khánh An
Mỹ tấn công các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cũng như các vị trí radar ven biển, sau khi cáo buộc Iran tấn công một tàu hàng ở vùng Vịnh.
Mỹ tập kích Iran sau cáo buộc tấn công tàu hàng, Tehran đáp trả - Ảnh 1.

Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz hôm 26.6

ẢNH: REUTERS

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27.6 tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tập kích của Mỹ.

"Nếu hành động gây hấn lặp lại, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh hơn thế này", truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết.

Trước đó vào ngày 26.6, lực lượng Mỹ tấn công các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cũng như các vị trí radar ven biển. Cuộc tấn công được tiến hành sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng.

Bộ Tư lệnh trung tâm của Mỹ cho biết các cuộc tấn công là phản ứng trước "hành động gây hấn vô cớ của Iran nhằm vào tàu thương mại", cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, theo AFP.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một phóng viên ở thành phố Sirik phía nam Iran cho biết có một vụ nổ vào tối 26.6 tại bến tàu Taherouyeh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào tàu hàng và chỉ trích rằng hành vi này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Những diễn biến mới làm dấy lên nghi vấn về khả năng duy trì hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi Washington và Tehran đang đàm phán một giải pháp chấm dứt cuộc chiến.

Iran đã cảnh báo các tàu thuyền không được ra vào vùng Vịnh qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của nước này. Tuy nhiên, các tàu vẫn tiếp tục di chuyển, một số sử dụng tuyến đường không được Tehran cho phép. Khoảng một nửa trong số 42 tàu đi qua eo biển hôm 25.6 sử dụng tuyến đường phía nam dọc theo bờ biển Oman.

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