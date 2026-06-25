Iran, Mỹ phát cảnh báo mới liên quan eo biển Hormuz

"Tuyến đường duy nhất được phép đi qua eo biển Hormuz là tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo AFP.

Các tàu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam thuộc Oman, vào ngày 1.6 Ảnh: Reuters

IRGC cảnh báo rằng bất kỳ hành vi nào nhằm tìm cách vượt eo biển mà không được phép đều "không thể chấp nhận được và cực kỳ nguy hiểm". IRGC cũng lên án điều mà lực lượng này cho là một lộ trình hàng hải mới do "một số cơ quan chức năng" công bố, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và các nước vùng Vịnh. Ở điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng khoảng 30 km. Tuyến đường duy nhất hiện được Iran cho phép đi qua là một hành lang dọc theo bờ biển của nước này.

Theo bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký kết hôm 17.6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát vào ngày 28.2, các tàu thương mại có thể đi qua eo biển Hormuz miễn phí trong 60 ngày tới.

Với việc Tehran và Washington đang đàm phán, hiện chưa rõ những thỏa thuận nào sẽ được áp dụng sau thời gian đó.

Hôm 23.6, Iran và Oman, quốc gia cũng giáp eo biển Hormuz, đã tuyên bố rằng họ sẽ nghiên cứu "chi phí" phải trả cho các dịch vụ liên quan đến việc quản lý eo biển này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24.6 khẳng định Washington sẽ không chấp nhận việc phải trả phí để đi qua eo biển Hormuz.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ở Bahrain ngày 25.6, ông Rubio cảnh báo rằng phí đường thủy do Iran áp đặt lên các tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ lan sang các tuyến đường thủy khác, gây nguy cơ "hỗn loạn hoàn toàn", theo AFP.

"Các tuyến đường thủy quốc tế không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Đây là một nguyên tắc nền tảng trên thế giới ngày nay, nếu không có nó, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Nếu chúng ta chấp nhận việc thu phí sử dụng một tuyến đường thủy quốc tế chỉ vì nó nằm gần lãnh thổ của mình, điều này sẽ lan rộng khắp thế giới như một dịch bệnh", ông Rubio nhấn mạnh.