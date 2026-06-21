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Thế giới

Ông Trump nói Mỹ sẽ thu phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán Iran thất bại

Khánh An
Khánh An

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh các bên chuẩn bị đàm phán tại Thụy Sĩ.

Ông Trump nói Mỹ sẽ thu phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán Iran thất bại- Ảnh 1.

Tổng thống Trump 

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 21.6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Washington có thể áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu các nhà đàm phán không thể hoàn thành thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Sẽ không bên nào áp phí "trừ Mỹ, trong trường hợp thỏa thuận không được hoàn tất, đối với các dịch vụ được cung cấp với tư cách là thiên thần hộ mệnh cho các quốc gia Trung Đông nhằm mục đích hoàn trả chi phí trong quá khứ, hiện tại và tương lai", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong khi đó, một phái đoàn Iran đã đến Thụy Sĩ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của phái đoàn Iran tại Thụy Sĩ", Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc đàm phán là một phần của việc thực hiện bản ghi nhớ đã ký với Mỹ.

Hãng IRNA cũng cho biết phái đoàn Iran đã đến Thụy Sĩ trước thềm các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Washington để đến Thụy Sĩ đàm phán.

"Tôi chỉ có thể ở đó một hoặc hai ngày. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân và vấn đề ngừng bắn ở Lebanon. Đó là hai vấn đề lớn mà tôi nghĩ chúng ta cần tập trung", ông Vance nói với các phóng viên trước khi lên đường.

Khi được hỏi liệu cuộc xung đột ở Lebanon có đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán hay không, ông Vance nói rằng tình hình thực sự đang tốt hơn.

"Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và toàn bộ nhóm đã tích cực theo sát những gì đang diễn ra ở Lebanon. Bất chấp thông tin trên báo chí, tình hình ở đó thực sự đang tốt hơn và đang dịu bớt một chút. Đó sẽ là điều chúng ta phải liên tục kiểm soát để đảm bảo rằng cả Israel và Lebanon đều an toàn và ổn định", tờ The Times of Israel dẫn lời ông phát biểu.

Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông và Tư lệnh quân đội Syed Asim Munir sẽ tham gia cuộc đàm phán cấp kỹ thuật diễn ra tại Thụy Sĩ trong ngày 21.6.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đại diện của Mỹ và Iran sẽ tham gia cuộc đàm phán, cùng với các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan và Qatar.

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