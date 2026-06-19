Bị ông Trump nói đã 'năn nỉ' chụp ảnh chung, bà Meloni phản ứng mạnh

Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni trò chuyện bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 17.6 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 19.6 dẫn lời Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump bịa đặt, sau khi ông Trump phát biểu trên một kênh truyền hình Ý rằng bà đã "năn nỉ" ông chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Bà Meloni cho biết bà "kinh ngạc" trước những phát biểu đó, cho rằng điều đó là "hoàn toàn bịa đặt". Bên cạnh đó, bà chỉ trích ông quá nể nang đối thủ của phương Tây hơn là các đồng minh lâu năm.

Để nhấn mạnh mức độ phẫn nộ của chính phủ bà Meloni trước những bình luận của ông Trump, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã tuyên bố hủy chuyến thăm dự kiến tới Mỹ vào tuần tới.

Diễn biến trên thể hiện mối quan hệ giữa hai bên đang xấu đi, chỉ vài ngày sau khi có dấu hiệu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy hai nhà lãnh đạo cánh hữu đã ổn định lại mối quan hệ vốn căng thẳng trước đó liên quan xung đột giữa Mỹ với Iran.

Video từ sự kiện ở Pháp cho thấy bà Meloni và ông Trump trò chuyện rất thân mật, ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa nhỏ, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cho rằng ông chỉ đang chiều lòng bà bằng cách trò chuyện.

"Có lẽ bà ấy vui vì tôi đã nói chuyện. Tôi không nhất thiết phải nói chuyện với bà ấy", Đài La7 dẫn lời ông Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn.

"Bà ấy năn nỉ tôi chụp ảnh chung. Bà ấy rất muốn chụp ảnh với tôi. Tôi đã không chụp, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho bà ấy", ông Trump nói.

Phản ứng về phát biểu trên, bà Meloni nói rằng những phát ngôn của ông Trump hoàn toàn bịa đặt. "Thành thật mà nói, tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên", bà phát biểu.

Thông báo về việc hủy chuyến đi dự kiến tới Mỹ, Ngoại trưởng Tajani nói rằng "những lời lẽ nghiêm trọng và xúc phạm của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni đã xúc phạm toàn thể nước Ý".

Thủ tướng Meloni từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025.

Tuy nhiên, năm nay bà đã chỉ trích ông vì đã gay gắt phản ứng với Giáo hoàng Leo XIV liên quan cuộc xung đột Mỹ - Iran. Sau đó, ông Trump cho rằng bà thiếu can đảm.