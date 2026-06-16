Ông Trump điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước Hội nghị G7

Viết trên mạng xã hội Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ và cảm ơn vì sự hỗ trợ của Washington trong suốt cuộc xung đột. Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp) từ ngày 15 - 17.6, ông Zelensky đã thảo luận với ông Trump về quan điểm của các đối tác quốc tế và cho biết "chúng tôi có một số ý tưởng hay có thể giúp thúc đẩy hòa bình".

Từ trái qua: Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin ẢNH: AFP

Phát biểu sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông và Tổng thống Trump đồng ý sẽ gặp nhau tại Evian-les-Bains, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng việc đảm bảo sự hỗ trợ của Mỹ cũng như các đồng minh châu Âu nhằm đạt được hòa bình.

Trước khi đến Pháp, Tổng thống Trump còn điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nói rằng việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine có ý nghĩa rất quan trọng và ông sẵn sàng hỗ trợ. "Về xung đột Ukraine, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng việc ngừng bắn là vô cùng quan trọng. Ông ấy cho biết sẵn sàng hành động cùng các đối tác châu Âu và Kyiv, kể cả trong các cuộc đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh G7", ông Yuri Ushakov, cố vấn về chính sách đối ngoại tại Điện Kremlin, cho biết. Về phần mình, ông Putin nói rằng việc Ukraine tăng cường tấn công các mục tiêu Nga sẽ không thay đổi tình hình ở chiến trường, theo ông Ushakov.

Xung đột Ukraine đang có những diễn biến lớn nào?

Trước thềm Hội nghị G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nhóm này sẽ tiếp tục làm việc về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý. Theo tờ The Hill, Tổng thống Trump sẽ gặp các đồng minh truyền thống của Mỹ khi căng thẳng đang âm ỉ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và nhiều quốc gia thành viên. Hội nghị diễn ra một năm sau khi ông Trump đột ngột rời khỏi cuộc họp của G7 ở Alberta (Canada) vào năm ngoái để về nước lo giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Sau đó, Mỹ và Israel xung đột với Iran từ ngày 28.2, dẫn đến giá năng lượng tăng, gây căng thẳng giữa các thành viên G7. Ngoài ra, việc Mỹ tuyên bố giảm số lượng máy bay và tàu chiến sẽ điều động trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh ở châu Âu cũng khiến nội bộ G7 căng thẳng.

Tại Geneva (Thụy Sĩ), cảnh sát hôm 14.6 đã dùng hơi cay đối phó sau khi người biểu tình đốt một ô tô Tesla và đập phá cửa sổ một cơ quan LHQ để bày tỏ bức xúc trước thềm Hội nghị G7. Theo Reuters, người biểu tình cho rằng G7 là biểu tượng của việc tập trung quyền lực chính trị và kinh tế.