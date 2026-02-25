Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga phạt Telegram 7 triệu ruble, quân đội nêu lý do không sử dụng

Bảo Hoàng
25/02/2026 21:08 GMT+7

Tòa án tại Nga đã phạt Công ty Telegram 7 triệu ruble (khoảng 2,3 tỉ đồng) do nền tảng mạng xã hội này không gỡ bỏ những nội dung phi pháp.

Tòa án quận Tagansky ở thủ đô Moscow của Nga ngày 25.2 ra phán quyết nền tảng Telegram không thực hiện nghĩa vụ giám sát nền tảng mạng xã hội và không có biện pháp hạn chế truy cập thông tin phi pháp, Hãng TASS đưa tin.

Cụ thể, nền tảng này đã không hạn chế thông tin về việc bán đồ uống có cồn trên mạng và thông tin liên quan cộng đồng LGBT.

Nga phạt Telegram 7 triệu ruble, quân đội nêu lý do không sử dụng - Ảnh 1.

Tòa án Nga ngày 25.2 ra phán quyết phạt 7 triệu ruble với nền tảng Telegram

ẢNH: REUTERS

Truyền thông Nga đưa tin giới chức nước này đang xem xét phương án chặn Telegram tại Nga do phớt lờ các quy định, đồng thời hướng người dùng chuyển sang sử dụng mạng xã hội Max - được nhà nước hỗ trợ.

Báo Rossiyskaya Gazeta ngày 24.2 có bài viết cho hay Tổng giám đốc Telegram Pavel Durov đang bị điều tra “liên quan hoạt động khủng bố” dựa theo Luật hình sự tại Nga. Telegram chưa phản hồi thông tin này. Công ty trước đây phủ nhận các cáo buộc của giới chức Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.2 cho biết Telegram đang lưu trữ một lượng lớn nội dung có thể gây nguy hiểm cho Nga. Ông Peskov nói thêm bộ phận quản lý Telegram cũng thiếu hợp tác với chính phủ Nga trong việc rà soát nội dung lưu hành trên mạng xã hội.

Trong khi đó, TASS ngày 25.2 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã nêu vấn đề Telegram có thể bị lợi dụng để khiến lực lượng nước này gặp bất lợi trong chiến sự với Ukraine.

Theo chỉ huy một trung đoàn tấn công của Nga, quân đội nước này không dùng Telegram khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, thay vào đó sử dụng các công cụ liên lạc được phát triển trong nước. Vị chỉ huy cho biết các dịch vụ như Telegram được đặt tại nước ngoài, do đó đối thủ của Nga có thể truy cập nội dung tin nhắn, khiến việc chia sẻ thông tin trong quân đội bị lộ.

Hôm 10.2, cơ quan giám sát truyền thông Nga (Roskomnadzor), thuộc Bộ Phát triển kỹ thuật số, Truyền thông và Thông tin đại chúng của nước này, cho biết một số ứng dụng nhắn tin, bao gồm Telegram, tiếp tục phớt lờ các quy định của pháp luật, bất chấp đã được nhắc nhở trước đó. Roskomnadzor sau đó đã giảm băng thông của Telegram khi nền tảng vi phạm luật pháp tại Nga.

Khám phá thêm chủ đề

TELEGRAM nga nga phạt telegram UKRAINE
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

