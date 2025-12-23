Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Đề nghị 'hời' khó tin từ tỉ phú Telegram

Phi Yến
Phi Yến
23/12/2025 15:11 GMT+7

Ông Pavel Durov, nhà sáng lập Telegram, sẽ chi trả toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho phụ nữ từ 37 tuổi trở xuống muốn sử dụng tinh trùng của mình, cùng lời hứa để lại thừa kế nếu có con.

Tỉ phú Telegram tài trợ thụ tinh trong ống nghiệm cho phụ nữ độc thân - Ảnh 1.

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Telegram Pavel Durov phát biểu tại sự kiện ở Barcelona (Tây Ban Nha) hồi năm 2016

ảnh: reuters

Báo The Wall Street Journal hôm 22.12 đưa tin nhà sáng lập Telegram Pavel Durov, 41 tuổi, đã đưa ra lời đề nghị trên kèm lời hứa có thể thừa kế tài sản của ông.

Tạp chí Forbes ước tính hiện tài sản ròng của ông Durov, sáng lập Telegram vào năm 2013, là 17 tỉ USD. Từ năm 2017, ông đã chuyển trụ sở Telegram đến Dubai (UAE) vì lý do trung lập chính trị và thuế thấp.

Ông hiện có 6 người con với ba phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hiến tinh trùng vào năm 2010, ông đã có hơn 100 người con "sinh học" tại 12 quốc gia.

Dù nhà sáng lập Telegram không còn hiến tinh trùng, tinh trùng của ông vẫn được đông lạnh ở Altravita Clinic ở Moscow (Nga). Theo website của Altravita Clinic, nơi này cung cấp dịch vụ cung cấp "phôi được tuyển chọn", không mang bệnh di truyền, dành cho các khách hàng giàu có trong và ngoài nước Nga.

Trong bài đăng trên Telegram vào tháng 7 năm ngoái, ông Durov cho biết tinh trùng vẫn có thể được sử dụng.

Tuy nhiên, nhằm tránh những tranh cãi pháp lý, người phụ nữ nào muốn nhận tinh trùng của nhà tỉ phú cần thỏa các điều kiện như độc thân, 37 tuổi trở xuống.

Ban đầu, ông Durov cung cấp tinh trùng để giúp một người bạn có con, nhưng sau đó tiếp tục việc hiến tặng nhằm góp phần giải quyết "tình trạng thiếu hụt tinh trùng chất lượng cao".

Luật sư Irina Volgar, từng là bạn gái của ông Durov và có 3 con với tỉ phú Nga, viết trên Instagram rằng: "Sứ mệnh của ông ấy là phát tán tinh trùng khắp thế giới".

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast hồi tháng 10.2024, ông Durov cũng nói rằng nếu chứng minh được là con ruột của ông, "họ nhiều khả năng sẽ có quyền thừa kế ngang nhau một phần tài sản của tôi, có lẽ khoảng 30 năm sau khi tôi qua đời".

Ông còn tuyên bố sẽ đưa ADN lên nguồn mở để giúp các con sinh học tìm thấy nhau.

Khám phá thêm chủ đề

