Nga nói tên lửa Mỹ gây cháy tu viện cổ của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.6 xác nhận đã thực hiện đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự tại 3 thành phố Kyiv, Kharkiv và Dnipropetrovsk, cùng các sân bay quân sự và trung tâm tuyển quân của Ukraine, theo TASS.

Nhà thờ Đức Mẹ An giấc thuộc Tu viện Kyiv-Pechersk ở Kyiv bị cháy trong vụ tấn công rạng sáng 15.6 ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 70 tên lửa và 611 máy bay không người lái (UAV) sang lãnh thổ Ukraine. Vụ tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gây cháy Nhà thờ Đức Mẹ An giấc thuộc Tu viện Kyiv-Pechersk, công trình lịch sử gần 1.000 năm tuổi và được UNESCO công nhận là di sản thế giới, theo Reuters.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc tấn công tu viện tại Kyiv, cho rằng cơ sở này bị cháy là do tên lửa phòng không Patriot của Mỹ chế tạo. Moscow suy đoán Ukraine đã bắn nhầm mục tiêu do phương Tây cung cấp cho Kyiv những loại vũ khí đã hết hạn sử dụng.

"Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga không lên kế hoạch hay thực hiện đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo các báo cáo được xác nhận, tổ hợp các tòa nhà tại Tu viện Kyiv-Pechersk đã bị trúng một tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Một lý do khả thi khiến hệ thống này gặp trục trặc có thể là do các nước phương Tây đã cung cấp cho chính quyền Kyiv những quả tên lửa đã quá hạn sử dụng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Phần mái của nhà thờ cổ bị cháy ẢNH: REUTERS

Tu viện Kyiv-Pechersk là một quần thể kiến trúc đồ sộ với những tháp chuông ấn tượng, nhà thờ lộng lẫy, nhà nguyện, cổng và các tòa nhà chủng viện, được thành lập vào năm 1051, theo Reuters.

Trong những thế kỷ tiếp theo, tu viện nổi lên như một trung tâm tâm linh hàng đầu của nhà nước Kyivan Rus, nơi các nhà biên niên sử, họa sĩ vẽ tranh thánh và bác sĩ làm việc, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục.

Khu phức hợp này đã trở thành địa điểm linh thiêng chính của Chính thống giáo ở Đông Âu. Nằm cách trung tâm thành phố Kyiv không xa, nơi đây vẫn tiếp tục thu hút một lượng lớn tín đồ và khách du lịch.

Tu viện bao gồm một mạng lưới các nhà thờ trên mặt đất và dưới lòng đất có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19, nằm trong một quần thể hang động ngoằn ngoèo trải dài hơn 600 mét.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky cho biết 2 UAV đã nhắm trực tiếp vào khu vực có tu viện và bảo tàng ở gần đó.

"Cuộc tấn công vào tu viện này là một cuộc tấn công vào cộng đồng Kitô giáo và vào di sản văn hóa của nhân loại", ông Zelensky nói tại hiện trường, đồng thời cho biết thêm rằng địa điểm này sẽ được phục hồi hoàn toàn.