G7 quan ngại sâu sắc chương trình hạt nhân Triều Tiên, Bình Nhưỡng phản ứng

Trong tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 18.6, bà Kim Yo-jong nói phi hạt nhân hóa là một "chương trình nghị sự đã được quyết định dứt điểm và không thể đảo ngược", đồng thời khẳng định việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lợi ích cốt lõi và đường lối không thể thay đổi của Triều Tiên.

Bà cảnh báo bất kỳ bên nào tìm cách làm tổn hại lợi ích cốt lõi của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tự đặt mình vào "lựa chọn tồi tệ nhất".

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tham dự sự kiện tại Bắc Kinh ngày 3.9.2025 ẢNH: AFP

Theo bà Kim, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là biện pháp răn đe tự vệ, được phát triển nhằm đáp trả những gì Bình Nhưỡng gọi là các mối đe dọa hạt nhân kéo dài từ các thế lực thù địch. Bà mô tả năng lực hạt nhân là "nền tảng" bảo đảm hòa bình và an ninh của Triều Tiên.

Bà cũng cho rằng các lập luận kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân đã "hoàn toàn lỗi thời" và sẽ không làm thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các lãnh đạo G7 ngày 17.6 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, G7 tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên" theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.



Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 16.6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Yonhap, 2 nhà lãnh đạo chào hỏi nhau trong buổi chụp ảnh chung, và ông Trump đã hỏi ông Lee về tình hình quan hệ hiện nay với Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Lee đã đề nghị ông Trump dẫn dắt các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đáp lại rằng ông sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này.