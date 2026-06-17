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Thế giới

Hàn Quốc đề nghị ông Trump dẫn dắt đối thoại với Triều Tiên

Phạm Anh Thư
Phạm Anh Thư
Bên lề hội nghị G7 ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung tâm trong việc nối lại các nỗ lực ngoại giao với CHDCND Triều Tiên.

Yonhap hôm nay đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi ngắn khi cả hai chụp ảnh tập thể bên lề hội nghị G7 diễn ra ngày 16.6 tại Pháp. 

Bà Kang Yu-jung, người phát ngôn của tổng thống Hàn Quốc, cho hay trong cuộc trò chuyện ngắn ấy ông Trump đã hỏi ông Lee về những diễn biến mới nhất trong quan hệ liên Triều. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khi đó đã đề nghị Tổng thống Mỹ nên dẫn dắt tiến trình xây dựng hòa bình trong vấn đề Triều Tiên, tương tự cách ông đã làm với cuộc chiến ở Trung Đông. Đáp lại, ông Trump cho biết sẽ tiếp tục quan tâm và thúc đẩy vấn đề này.

Hàn Quốc đề nghị ông Trump dẫn dắt đối thoại với Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Tổng thống Lee Jae Myung trò chuyện ngắn lúc chụp ảnh tập thể tại hội nghị G7 ngày 16.6

Ảnh: Reuters

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh triển vọng tái khởi động đối thoại liên Triều vẫn đối mặt nhiều trở ngại. 

Ông Lee thời gian qua nhiều lần bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên nhưng đến nay vẫn chưa nhận được những dấu hiệu tích cực rõ ràng từ phía Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 13.6 cho hay Bình Nhưỡng chỉ trích các hoạt động hợp tác quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington cùng Seoul đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Việc đề nghị ông Trump dẫn dắt quá trình nối lại đối thoại với Triều Tiên không phải không có cơ sở. Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Tổng thống Mỹ (2017-2021), ông Trump đã 3 lần gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán sau đó đổ vỡ khi hai bên không đạt được thỏa thuận.

Các tuyên bố gần đây của Nhà Trắng cho thấy Washington chưa khép lại cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên. Tháng 8.2025, ông Trump nói mình mong chờ được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên "vào thời điểm thích hợp trong tương lai". Đến tháng 10.2025, ông bày tỏ “rất muốn” gặp lại ông Kim. Ngoài ra, ông còn đăng hình hai người lên mạng xã hội nhằm khẳng định đôi bên có mối quan hệ cá nhân tốt, theo Reuters.

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