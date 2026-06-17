Triều Tiên tuyên bố vượt mục tiêu sản lượng công nghiệp

Tại đại hội đó, Triều Tiên vạch ra kế hoạch 5 năm mới nhằm ổn định và củng cố nền kinh tế, tập trung vào các ngành công nghiệp cơ bản, cung cấp điện và nâng cao mức sống. Dự kiến, Ban Chấp hành T.Ư đảng Lao động Triều Tiên sẽ triệu tập một phiên họp toàn thể vào cuối tháng này để tiến hành đánh giá về các chính sách được đề ra tại đại hội, theo Hãng tin Yonhap.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 3 từ phải sang) thị sát Khu phức hợp Xi măng Sangwon ở tỉnh Bắc Hwanghae vào ngày 1.3 Ảnh: AFP

KCNA khẳng định "sức mạnh của lòng trung thành và tinh thần yêu nước, cùng với sự tự lực dựa trên khoa học và công nghệ" là những yếu tố dẫn đến thành công trên nhiều lĩnh vực, trong đó có than đá, xi măng và điện lực. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã coi khoa học và công nghệ là công thức then chốt để tăng sản lượng và kêu gọi đất nước "mở ra kỷ nguyên chuyển đổi mới" thông qua sự tự lực.

KCNA còn đưa tin sản lượng xi măng tăng tại các nhà máy lớn như Khu phức hợp Xi măng Sangwon, với sản lượng tháng 3 đạt 107% mục tiêu hằng tháng, trong khi sản lượng than đạt khoảng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện cũng tăng lên nhờ cải thiện hiệu suất tại các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.

Triều Tiên từng đối mặt với tình trạng thiếu điện kéo dài, nhưng một số phân tích gần đây, bao gồm cả hình ảnh vệ tinh được tờ The Wall Street Journal trích dẫn, cho thấy cường độ ánh sáng ban đêm đã phục hồi lên gấp khoảng 3 lần so với mức trong đại dịch Covid-19, theo Reuters.