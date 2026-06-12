Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị xử 30 năm tù vì cho UAV bay qua Triều Tiên

Bản án mới do Tòa án Quận trung tâm Seoul đưa ra sau khi kết luận ông Yoon phạm tội ra lệnh điều khiển UAV xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên vào tháng 10.2024 nhằm làm gia tăng căng thẳng xuyên biên giới và tạo cơ sở cho việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024, theo Hãng tin Yonhap.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) đến dự phiên tòa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào ngày 12.5.2025 Ảnh: AFP

Tòa án cũng tuyên xử cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun 30 năm tù giam vì vai trò của ông trong các hoạt động này, mức án cao hơn mức 25 năm do công tố viên đặc biệt đề nghị.

Các công tố viên đặc biệt hồi tháng 4 cho rằng ý đồ "tạo ra tình trạng chiến tranh" bằng UAV của ông Yoon đã làm suy yếu an ninh quốc gia.

Các công tố viên còn lập luận rằng chiến dịch này đã làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên và dẫn đến việc rò rỉ thông tin mật, trong đó có cả chi tiết về năng lực quân sự, sau khi chiếc UAV bị rơi, theo Hãng tin Yonhap.

Đội ngũ luật sư của ông Yoon đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến UAV và khẳng định ông không có "ra lệnh trước đó hay sự chấp thuận sau đó" đối với hoạt động UAV được các công tố viên viện dẫn.

Phía luật sư của ông Yoon lập luận việc cho UAV bay sang Triều Tiên là để đáp trả việc Bình Nhưỡng gửi bóng bay chở rác qua biên giới và là "hành động tự vệ chính đáng" không liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Họ cho rằng cáo buộc của bên công tố là "một câu chuyện suy đoán và sai sự thật".

Bản án mới được đưa ra sau khi ông Yoon bị kết án tù chung thân hồi tháng 2 vì tội lãnh đạo cuộc nổi dậy nhằm "làm tê liệt" Quốc hội Hàn Quốc bằng việc ban bố thiết quân luật. Ông Yoon đã kháng cáo bản án, khẳng định rằng ông ban bố thiết quân luật "chỉ vì lợi ích quốc gia".

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Trong tháng trước, một đoạn video được phát trên YouTube đã làm dấy lên nghi ngờ rằng cựu Tổng thống Yoon đang tự do sử dụng 3 phòng giam có cửa mở của Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang thuộc tỉnh Gyeonggi và có 2 nhân viên vệ sinh của trung tâm giam giữ phục vụ riêng cho ông, theo tờ Chosun Daily.

Đáp lại, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố: "Cựu Tổng thống Yoon hiện chỉ sử dụng một phòng giam biệt lập, giống như các tù nhân khác, và không có nhân viên vệ sinh riêng nào được chỉ định cho ông ấy".

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 10.6 còn công bố trên kênh YouTube của mình 1 đoạn video có tiêu đề "Căn phòng tại Trung tâm giam giữ Seoul nơi cựu Tổng thống bị giam cầm, lần đầu tiên được công khai". Căn phòng giam biệt lập được tiết lộ trong video này có diện tích 6,76 m2, bao gồm cả nhà vệ sinh, hầu như chỉ đủ rộng cho 1 người đàn ông trưởng thành nằm xuống.

Bên trong phòng giam có 1 cái quạt, 1 kệ để đồ cá nhân và các hướng dẫn về hành vi hằng ngày của tù nhân. Phòng giam được tiết lộ trong video không chỉ chật hẹp mà còn trông cũ kỹ và xuống cấp về cơ sở vật chất, theo Chosun Daily.