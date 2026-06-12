Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị xử 30 năm tù vì cho UAV bay qua Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2026 11:16 GMT+7

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm nay 12.6 đã bị kết án 30 năm tù vì cho máy bay không người lái (UAV) bay qua CHDCND Triều Tiên.

Bản án mới do Tòa án Quận trung tâm Seoul đưa ra sau khi kết luận ông Yoon phạm tội ra lệnh điều khiển UAV xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên vào tháng 10.2024 nhằm làm gia tăng căng thẳng xuyên biên giới và tạo cơ sở cho việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024, theo Hãng tin Yonhap.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị xử 30 năm tù vì cho UAV bay qua Triều Tiên - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) đến dự phiên tòa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào ngày 12.5.2025

Ảnh: AFP

Tòa án cũng tuyên xử cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun 30 năm tù giam vì vai trò của ông trong các hoạt động này, mức án cao hơn mức 25 năm do công tố viên đặc biệt đề nghị.

Các công tố viên đặc biệt hồi tháng 4 cho rằng ý đồ "tạo ra tình trạng chiến tranh" bằng UAV của ông Yoon đã làm suy yếu an ninh quốc gia.

Các công tố viên còn lập luận rằng chiến dịch này đã làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên và dẫn đến việc rò rỉ thông tin mật, trong đó có cả chi tiết về năng lực quân sự, sau khi chiếc UAV bị rơi, theo Hãng tin Yonhap.

Đội ngũ luật sư của ông Yoon đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến UAV và khẳng định ông không có "ra lệnh trước đó hay sự chấp thuận sau đó" đối với hoạt động UAV được các công tố viên viện dẫn.

Phía luật sư của ông Yoon lập luận việc cho UAV bay sang Triều Tiên là để đáp trả việc Bình Nhưỡng gửi bóng bay chở rác qua biên giới và là "hành động tự vệ chính đáng" không liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Họ cho rằng cáo buộc của bên công tố là "một câu chuyện suy đoán và sai sự thật".

Bản án mới được đưa ra sau khi ông Yoon bị kết án tù chung thân hồi tháng 2 vì tội lãnh đạo cuộc nổi dậy nhằm "làm tê liệt" Quốc hội Hàn Quốc bằng việc ban bố thiết quân luật. Ông Yoon đã kháng cáo bản án, khẳng định rằng ông ban bố thiết quân luật "chỉ vì lợi ích quốc gia".

Trung Quốc, Triều Tiên đạt ‘đồng thuận quan trọng’

Trong tháng trước, một đoạn video được phát trên YouTube đã làm dấy lên nghi ngờ rằng cựu Tổng thống Yoon đang tự do sử dụng 3 phòng giam có cửa mở của Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang thuộc tỉnh Gyeonggi và có 2 nhân viên vệ sinh của trung tâm giam giữ phục vụ riêng cho ông, theo tờ Chosun Daily.

Đáp lại, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố: "Cựu Tổng thống Yoon hiện chỉ sử dụng một phòng giam biệt lập, giống như các tù nhân khác, và không có nhân viên vệ sinh riêng nào được chỉ định cho ông ấy".

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 10.6 còn công bố trên kênh YouTube của mình 1 đoạn video có tiêu đề "Căn phòng tại Trung tâm giam giữ Seoul nơi cựu Tổng thống bị giam cầm, lần đầu tiên được công khai". Căn phòng giam biệt lập được tiết lộ trong video này có diện tích 6,76 m2, bao gồm cả nhà vệ sinh, hầu như chỉ đủ rộng cho 1 người đàn ông trưởng thành nằm xuống. 

Bên trong phòng giam có 1 cái quạt, 1 kệ để đồ cá nhân và các hướng dẫn về hành vi hằng ngày của tù nhân. Phòng giam được tiết lộ trong video không chỉ chật hẹp mà còn trông cũ kỹ và xuống cấp về cơ sở vật chất, theo Chosun Daily.

Tin liên quan

Tòa phúc thẩm tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Tòa phúc thẩm tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Tòa phúc thẩm hôm nay 29.4 tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ 5 năm lên 7 năm tù giam về tội cản trở công lý và những tội danh khác liên quan việc ban bố thiết quân luật.

Cuộc gặp lần đầu sau 9 tháng của vợ chồng cựu Tổng thống Hàn Quốc

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị tuyên 20 tháng tù

Khám phá thêm chủ đề

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol UAV Triều Tiên thiết quân luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận