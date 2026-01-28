Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị tuyên 20 tháng tù

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2026 14:52 GMT+7

Một tòa án ở Hàn Quốc ngày 28.1 đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee 1 năm 8 tháng tù giam sau khi kết luận bà phạm tội nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc.

Ngoài cáo buộc nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc vừa bị tòa tuyên xử, bà Kim, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, còn phải đối mặt những cáo buộc khác. 

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị tuyên án 20 tháng tù - Ảnh 1.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến tòa án ở Seoul ngày 12.8.2025

Ảnh: Reuters

Phán quyết trên được đưa ra trong bối cảnh có một loạt phiên tòa sau các cuộc điều tra về vụ ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3.12.2024.

Giới công tố trước đó đã yêu cầu mức án 15 năm tù giam và phạt tiền 2,9 tỉ won (hơn 53 tỉ đồng) cho các cáo buộc với bà Kim, trong đó có cáo buộc nhận túi xách hiệu Chanel và một dây chuyền kim cương từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc để cung cấp những ưu đãi chính trị.

Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc khẳng định giáo hội trao cho bà Kim những món quà trên mà không mong sẽ nhận lại được điều gì. Lãnh đạo giáo hội Han Hak-ja, người cũng đang bị xét xử, đã phủ nhận việc bà chỉ đạo giáo hội hối lộ bà Kim.

Bà Kim đã phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của bà cho hay nhóm luật sư sẽ xem xét phán quyết và quyết định có kháng cáo bản án về tội nhận hối lộ hay không.

Cũng trong ngày 28.1, tòa án tuyên bà Kim vô tội đối với các cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và vi phạm Đạo luật Quỹ chính trị.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Yoon, người bị Quốc hội Hàn Quốc phế truất vào tháng 4.2025, cũng phải đối mặt với 8 phiên tòa về các cáo buộc, trong đó có nổi loạn, sau vụ ban bố thiết lập thiết quân luật.

Hôm 16.1, ông Yoon đã bị tuyên án 5 năm tù về một số cáo buộc, trong đó việc cản trở cơ quan điều tra thi hành bắt giữ sau vụ ông ban bố thiết quân luật. Ông đã kháng cáo bản án này.

