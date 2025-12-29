Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tố thao túng chính trị từ hậu trường

Vi Trân
Vi Trân
29/12/2025 10:53 GMT+7

Ngày 29.12, công tố viên đặc biệt Hàn Quốc công bố kết luận điều tra sau 6 tháng, cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee can thiệp trái phép công việc nhà nước từ hậu trường.

Kim Keon Hee là phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người mất chức sau vụ ban bố thiết quân luật vào cuối năm 2024. Sau khi nhậm chức hồi tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bổ nhiệm ông Min Joong-ki làm công tố viên đặc biệt theo đề cử của đảng Dân chủ để điều tra nghi án tham nhũng của cựu đệ nhất phu nhân.

- Ảnh 1.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa tại Seoul hồi tháng 9

ẢNH: AFP

Trong cuộc họp báo ngày 29.12, một ngày sau khi cuộc điều tra kéo dài 180 ngày kết thúc, đội điều tra của ông Min cáo buộc phu nhân cựu Tổng thống Yoon đã thực hiện hành vi "mua bán chức quyền" và "can thiệp trái phép vào công việc nhà nước từ sau hậu trường", theo hãng tin Yonhap.

Từ khi được khởi động vào tháng 7, nhóm của ông Min đã tập trung vào 3 nghi án chính gồm, liệu bà Kim có liên quan vụ thao túng giá cổ phiếu, liệu bà có nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí và liệu bà có nhận quà đắt tiền từ một tổ chức tôn giáo.

Tuần trước, đội điều tra truy tố bà Kim về tội nhận hối lộ để trao chức vụ trong chính quyền và đề cử chính trị. Theo cáo buộc, cựu phu nhân nhận số quà trị giá 370 triệu won (6,7 tỉ đồng), gồm một bức tranh 140 triệu won, từ một cựu công tố viên để ủng hộ ông này được đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đề cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

Bà đối diện cáo buộc nhận số quà trị giá 80 triệu won từ một giáo hội để đưa ra ưu đãi vào năm 2022 và liên quan việc kết nạp hàng loạt tín đồ của giáo hội này vào PPP trước cuộc bầu cử lãnh đạo đảng năm 2023.

Bà Kim còn bị cáo buộc âm mưu cùng một cựu lãnh đạo hãng ô tô và một thân tín để thao túng giá cổ phiếu và thu lợi 810 triệu won từ năm 2010-2012.

Cuối cùng, bà Kim cùng chồng bị tố cáo nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí trị giá 270 triệu won từ một người tự nhận là môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Trợ lý công tố viên đặc biệt Oh Jeong-hee cáo buộc bà Kim đóng vai trò dẫn dắt từ khi ông Yoon bước chân vào chính trị và cả hai hành động như một liên minh sau khi người chồng đắc cử.

Kim Keon Hee chưa bình luận về kết luận điều tra. Bà bị giam từ tháng 8 và bị đề nghị mức án 15 năm tù về vụ truy tố hồi tuần trước. Phiên tuyên án cho vụ án đó dự kiến diễn ra vào ngày 28.1.2026. Sau 6 tháng, công tố viên đặc biệt đã truy tố 76 người, gồm 20 người đang bị tạm giam.

Tin liên quan

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lần đầu hầu tòa về cáo buộc hình sự

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lần đầu hầu tòa về cáo buộc hình sự

Ngày 24.9, bà Kim Keon Hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đã tham gia phiên tòa xét xử đầu tiên về các cáo buộc tham nhũng của bà tại Tòa án Quận trung tâm Seoul.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố về cáo buộc tham nhũng

Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu bắt cựu Đệ nhất phu nhân

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc truy tố can thiệp chính trị Kim Keon Hee Yoon Suk Yeol kết luận điều tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận