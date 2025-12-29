Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tố thao túng chính trị từ hậu trường

Bà Kim Keon Hee là phu nhân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người mất chức sau vụ ban bố thiết quân luật vào cuối năm 2024. Sau khi nhậm chức hồi tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bổ nhiệm ông Min Joong-ki làm công tố viên đặc biệt theo đề cử của đảng Dân chủ để điều tra nghi án tham nhũng của cựu đệ nhất phu nhân.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa tại Seoul hồi tháng 9 ẢNH: AFP

Trong cuộc họp báo ngày 29.12, một ngày sau khi cuộc điều tra kéo dài 180 ngày kết thúc, đội điều tra của ông Min cáo buộc phu nhân cựu Tổng thống Yoon đã thực hiện hành vi "mua bán chức quyền" và "can thiệp trái phép vào công việc nhà nước từ sau hậu trường", theo hãng tin Yonhap.

Từ khi được khởi động vào tháng 7, nhóm của ông Min đã tập trung vào 3 nghi án chính gồm, liệu bà Kim có liên quan vụ thao túng giá cổ phiếu, liệu bà có nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí và liệu bà có nhận quà đắt tiền từ một tổ chức tôn giáo.

Tuần trước, đội điều tra truy tố bà Kim về tội nhận hối lộ để trao chức vụ trong chính quyền và đề cử chính trị. Theo cáo buộc, cựu phu nhân nhận số quà trị giá 370 triệu won (6,7 tỉ đồng), gồm một bức tranh 140 triệu won, từ một cựu công tố viên để ủng hộ ông này được đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đề cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024.

Bà đối diện cáo buộc nhận số quà trị giá 80 triệu won từ một giáo hội để đưa ra ưu đãi vào năm 2022 và liên quan việc kết nạp hàng loạt tín đồ của giáo hội này vào PPP trước cuộc bầu cử lãnh đạo đảng năm 2023.

Bà Kim còn bị cáo buộc âm mưu cùng một cựu lãnh đạo hãng ô tô và một thân tín để thao túng giá cổ phiếu và thu lợi 810 triệu won từ năm 2010-2012.

Cuối cùng, bà Kim cùng chồng bị tố cáo nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí trị giá 270 triệu won từ một người tự nhận là môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Trợ lý công tố viên đặc biệt Oh Jeong-hee cáo buộc bà Kim đóng vai trò dẫn dắt từ khi ông Yoon bước chân vào chính trị và cả hai hành động như một liên minh sau khi người chồng đắc cử.

Bà Kim Keon Hee chưa bình luận về kết luận điều tra. Bà bị giam từ tháng 8 và bị đề nghị mức án 15 năm tù về vụ truy tố hồi tuần trước. Phiên tuyên án cho vụ án đó dự kiến diễn ra vào ngày 28.1.2026. Sau 6 tháng, công tố viên đặc biệt đã truy tố 76 người, gồm 20 người đang bị tạm giam.