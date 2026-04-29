Tòa phúc thẩm tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Tòa án cấp cao Seoul đưa ra mức án nặng hơn đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong một phán quyết được truyền hình trực tiếp, theo Yonhap.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến tòa án tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do các công tố viên đặc biệt yêu cầu tại Seoul ngày 9.7.2025 Ảnh: Reuters

Tòa án cấp cao Seoul kết luận ông Yoon phạm tội cản trở các nhà điều tra bắt giữ ông vào năm ngoái liên quan việc ông ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3.12.2024.

Nhóm luật sư của ông Yoon cho hay sẽ kháng cáo phán quyết 7 năm tù giam lên tòa án tối cao, theo Reuters.

Trước đó, nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với ông Yoon.

Vào ngày 16.1.2026, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án vị cựu tổng thống này 5 năm tù về các tội danh, trong đó có tội cản trở công lý.

Cũng trong tháng 1, cựu Tổng thống Yoon đã bị tuyên án tù chung thân vì đã ban bố thiết quân luật, theo AFP.