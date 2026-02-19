Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thoát án tử nhưng lãnh án tù chung thân

Thụy Miên
Thụy Miên
19/02/2026 14:48 GMT+7

Hôm nay (19.2), cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án tù chung thân vì đã ban bố thiết quân luật ngày 3.12.2024, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều thập niên.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol lãnh án chung thân sau vụ thiết quân luật năm 2024 - Ảnh 1.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về phiên xử tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ở Seoul hôm 19.2

ảnh: reuters

Trước tòa, thẩm phán Jee Kui-youn cho biết cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phạm tội nổi loạn vì ban hành thiết quân luật, ra lệnh cho lực lượng quân đội và cảnh sát thực hiện hành vi phi pháp nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội, bắt giữ các chính trị gia và âm mưu thâu tóm quyền lực tuyệt đối.

Thời gian thi hành sắc lệnh kéo dài khoảng 6 giờ trước khi có đủ số nghị sĩ cần thiết xoay xở vượt qua vòng vây của quân đội bên ngoài tòa nhà quốc hội và nhất trí bỏ phiếu hủy bỏ thiết quân luật.

Vì các tội kể trên, ông Yoon bị tuyên án tù chung thân, theo AFP hôm 19.2. Nhiều khả năng ông Yoon sẽ kháng cáo.

Đây là mức án nhẹ hơn mức án tử hình mà phía công tố viên đặc biệt đề nghị trước đó với lý do hành động của cựu tổng thống đã đe dọa nền dân chủ quốc gia và xứng đáng với hình phạt nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên, phần lớn giới phân tích đều cho rằng mức án cao nhất trong trường hợp là tù chung thân, vì nỗ lực thâu tóm quyền lực của ông không gây thương vong.

Hàn Quốc chưa thi hành án tử hình kể từ năm 1997, trong bối cảnh các bên kêu gọi hãy bãi bỏ hình phạt này.

Vào thời điểm ông Yoon đến tòa, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai nhằm siết chặt an ninh xung quanh nơi xét xử, trong lúc đám đông ủng hộ nhà cựu lãnh đạo biểu tình rầm rộ. Gần đó, không ít người cũng tụ tập và yêu cầu tòa tuyên án tử hình.

Tòa cũng kết tội và tuyên án một số cựu quan chức quân đội và cảnh sát tham gia thực thi sắc lệnh thiết quân luật của ông Yoon. Chẳng hạn, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã lãnh án 30 năm tù vì vai trò trung tâm trong việc lên kế hoạch và huy động quân đội.

Hồi tháng 1, cựu Thủ tướng Han Duck-soo bị tuyên án 23 năm tù, còn cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min lãnh án 7 năm tù hồi tuần trước.

Tin liên quan

Ông Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Ông Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 13.1 đề nghị tòa án tuyên tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12.2024.

Ông Yoon Suk Yeol bị truy tố trong vụ án hình sự mới

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tuyên 5 năm tù

Khám phá thêm chủ đề

Yoon Suk Yeol Cựu Tổng thống Hàn Quốc thiết quân luật án tù chung thân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận