Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thoát án tử nhưng lãnh án tù chung thân

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về phiên xử tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ở Seoul hôm 19.2 ảnh: reuters

Trước tòa, thẩm phán Jee Kui-youn cho biết cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phạm tội nổi loạn vì ban hành thiết quân luật, ra lệnh cho lực lượng quân đội và cảnh sát thực hiện hành vi phi pháp nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội, bắt giữ các chính trị gia và âm mưu thâu tóm quyền lực tuyệt đối.

Thời gian thi hành sắc lệnh kéo dài khoảng 6 giờ trước khi có đủ số nghị sĩ cần thiết xoay xở vượt qua vòng vây của quân đội bên ngoài tòa nhà quốc hội và nhất trí bỏ phiếu hủy bỏ thiết quân luật.

Vì các tội kể trên, ông Yoon bị tuyên án tù chung thân, theo AFP hôm 19.2. Nhiều khả năng ông Yoon sẽ kháng cáo.

Đây là mức án nhẹ hơn mức án tử hình mà phía công tố viên đặc biệt đề nghị trước đó với lý do hành động của cựu tổng thống đã đe dọa nền dân chủ quốc gia và xứng đáng với hình phạt nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên, phần lớn giới phân tích đều cho rằng mức án cao nhất trong trường hợp là tù chung thân, vì nỗ lực thâu tóm quyền lực của ông không gây thương vong.

Hàn Quốc chưa thi hành án tử hình kể từ năm 1997, trong bối cảnh các bên kêu gọi hãy bãi bỏ hình phạt này.

Vào thời điểm ông Yoon đến tòa, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai nhằm siết chặt an ninh xung quanh nơi xét xử, trong lúc đám đông ủng hộ nhà cựu lãnh đạo biểu tình rầm rộ. Gần đó, không ít người cũng tụ tập và yêu cầu tòa tuyên án tử hình.

Tòa cũng kết tội và tuyên án một số cựu quan chức quân đội và cảnh sát tham gia thực thi sắc lệnh thiết quân luật của ông Yoon. Chẳng hạn, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã lãnh án 30 năm tù vì vai trò trung tâm trong việc lên kế hoạch và huy động quân đội.

Hồi tháng 1, cựu Thủ tướng Han Duck-soo bị tuyên án 23 năm tù, còn cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min lãnh án 7 năm tù hồi tuần trước.