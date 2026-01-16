Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tuyên 5 năm tù

Tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 5 năm tù giam liên quan đến hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có hành vi cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ.

Theo Yonhap, Tòa án Quận trung tâm Seoul xác định ông Yoon đã cố tình ngăn chặn các cơ quan chức năng thực thi lệnh bắt giữ xuất phát từ tuyên bố thiết quân luật mà ông đưa ra vào tháng 12.2024. Trong số các cáo buộc tại phiên tòa ngày 16.1, nổi bật nhất là việc ông Yoon ra lệnh cho Lực lượng An ninh tổng thống (PSS) ngăn các điều tra tiến vào phủ tổng thống để bắt ông vào đầu tháng 1.2025. Cơ quan chức năng trong lần thứ 2 đến phủ (ngày 15.1.2025) đã bắt ông Yoon.

Cảnh sát và các điều tra viên chống tham nhũng Hàn Quốc đến tư dinh cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 3.1.2025 ẢNH: AFP

Phán quyết được công bố trong phiên tòa xét xử công khai và được truyền hình trực tiếp. Thẩm phán chủ tọa Baek Dae-hyun tuyên rằng ông Yoon đã lợi dụng lực lượng PSS để phục vụ lợi ích cá nhân.

Ngoài ra, cựu tổng thống Hàn Quốc còn bị kết luận phạm tội làm giả tài liệu chính thức, đồng thời không tuân thủ các quy trình pháp lý bắt buộc theo quy định của pháp luật Hàn Quốc khi ban bố thiết quân luật.

Bản án 5 năm tù bằng một nửa so với mức án được nhóm công tố viên đặc biệt đề xuất.

Thẩm phán cho biết việc ông Yoon chưa từng có tiền án tiền sự là tình tiết giảm nhẹ, dù “bản chất của tội danh vẫn rất nghiêm trọng”, đồng thời ông Yoon không tỏ ra hối lỗi.

Tòa án cũng kết luận Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) đã làm việc đúng thẩm quyền khi điều tra và thực thi lệnh bắt ông Yoon.

Cần lưu ý rằng bản án 5 năm tù mới là một vụ trong chuỗi các vụ án được đưa ra xét xử về việc ông Yoon ban hành thiết quân luật và các sự việc liên quan. Hiện vụ án được chú ý nhất là cáo buộc ông Yoon nổi loạn khi ra thiết quân luật. Phía công tố viên hồi đầu tuần đã đề nghị mức án tử hình và tòa án dự kiến ra phán quyết ngày 19.2.