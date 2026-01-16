Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tuyên 5 năm tù

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/01/2026 15:54 GMT+7

Tòa án Hàn Quốc ngày 16.1 tuyên án 5 năm tù với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về một số cáo buộc, trong đó gồm việc cản trở cơ quan điều tra thi hành bắt giữ sau vụ ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 5 năm tù giam liên quan đến hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có hành vi cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ.

Theo Yonhap, Tòa án Quận trung tâm Seoul xác định ông Yoon đã cố tình ngăn chặn các cơ quan chức năng thực thi lệnh bắt giữ xuất phát từ tuyên bố thiết quân luật mà ông đưa ra vào tháng 12.2024. Trong số các cáo buộc tại phiên tòa ngày 16.1, nổi bật nhất là việc ông Yoon ra lệnh cho Lực lượng An ninh tổng thống (PSS) ngăn các điều tra tiến vào phủ tổng thống để bắt ông vào đầu tháng 1.2025. Cơ quan chức năng trong lần thứ 2 đến phủ (ngày 15.1.2025) đã bắt ông Yoon.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận bản án đầu tiên vụ ban bố thiết quân luật - Ảnh 1.

Cảnh sát và các điều tra viên chống tham nhũng Hàn Quốc đến tư dinh cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 3.1.2025

ẢNH: AFP

Phán quyết được công bố trong phiên tòa xét xử công khai và được truyền hình trực tiếp. Thẩm phán chủ tọa Baek Dae-hyun tuyên rằng ông Yoon đã lợi dụng lực lượng PSS để phục vụ lợi ích cá nhân.

Ngoài ra, cựu tổng thống Hàn Quốc còn bị kết luận phạm tội làm giả tài liệu chính thức, đồng thời không tuân thủ các quy trình pháp lý bắt buộc theo quy định của pháp luật Hàn Quốc khi ban bố thiết quân luật.

Bản án 5 năm tù bằng một nửa so với mức án được nhóm công tố viên đặc biệt đề xuất.

Thẩm phán cho biết việc ông Yoon chưa từng có tiền án tiền sự là tình tiết giảm nhẹ, dù “bản chất của tội danh vẫn rất nghiêm trọng”, đồng thời ông Yoon không tỏ ra hối lỗi.

Tòa án cũng kết luận Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) đã làm việc đúng thẩm quyền khi điều tra và thực thi lệnh bắt ông Yoon.

Cần lưu ý rằng bản án 5 năm tù mới là một vụ trong chuỗi các vụ án được đưa ra xét xử về việc ông Yoon ban hành thiết quân luật và các sự việc liên quan. Hiện vụ án được chú ý nhất là cáo buộc ông Yoon nổi loạn khi ra thiết quân luật. Phía công tố viên hồi đầu tuần đã đề nghị mức án tử hình và tòa án dự kiến ra phán quyết ngày 19.2.

Tin liên quan

Ông Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Ông Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 13.1 đề nghị tòa án tuyên tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12.2024.

Ông Yoon Suk Yeol bị truy tố trong vụ án hình sự mới

Khám phá thêm chủ đề

Yoon Suk Yeol tòa tuyên án Cựu Tổng thống Hàn Quốc thiết quân luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận