Thế giới

Ông Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình

Thụy Miên
Thụy Miên
14/01/2026 06:59 GMT+7

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 13.1 đề nghị tòa án tuyên tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12.2024.

Ông Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tử hình- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tòa ở Seoul ngày 9.7.2025

ảnh: reuters

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng khi bất ngờ tuyên bố thiết quân luật ngày 3.12.2024 và đưa quân đội đến Quốc hội để thực thi mệnh lệnh. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại, và đến tháng 1.2025, ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ và sau đó bị phế truất.

Sau 11 giờ xét xử liên tục, Tòa án Trung tâm Seoul ngày 13.1 đã kết thúc phiên tòa hình sự xét xử ông Yoon với các cáo buộc nổi loạn, lạm quyền và nhiều tội danh khác, theo AFP hôm nay 14.1.

Trong phần luận tội cuối cùng, phía công tố viên nói rằng các nhà điều tra đã phát hiện một âm mưu được khởi động từ tháng 10.2023 do ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun lên kế hoạch với mục tiêu duy trì quyền lực lâu dài cho ông Yoon.

Các công tố viên cáo buộc ông Yoon không hề cho thấy "sự hối hận" vì những hành động đe dọa "trật tự hiến pháp và nền dân chủ".

"Những nạn nhân lớn nhất trong cuộc nổi loạn chính là người dân của đất nước này", họ kết luận, và đề nghị án tử hình đối với cựu tổng thống.

Trong phần tự biện hộ trước tòa, ông Yoon vẫn giữ thái độ cứng rắn khi cho rằng ông chỉ thực thi quyền hạn hợp pháp của mình trên vai trò tổng thống, và những gì ông làm là nỗ lực bảo vệ tự do và toàn vẹn chủ quyền của Hàn Quốc.

Đội ngũ bào chữa cho ông Yoon đã so sánh cựu tổng thống với các nhân vật lịch sử từng bị kết án oan, cho rằng "đa số không phải lúc nào cũng phản ánh sự thật.

Phía công tố cũng đề nghị án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun về vai trò trong âm mưu cùng với ông Yoon.

Yonhap News đưa tin tòa án dự kiến sẽ công bố phán quyết vào ngày 19.2.

Ông Yoon Suk Yeol đối mặt án tù 10 năm

Ông Yoon Suk Yeol đối mặt án tù 10 năm

Ngày 26.12, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tổng cộng 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên tòa đầu tiên liên quan vụ ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.2024.

Ông Yoon Suk Yeol bị truy tố trong vụ án hình sự mới

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc triển khai UAV để kích động Triều Tiên phản ứng

