Ông Yoon Suk Yeol bị truy tố trong vụ án hình sự mới

Ngày 21.11, công tố viên độc lập do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bổ nhiệm đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và 10 người khác với cáo buộc lạm dụng quyền lực, can thiệp báo cáo điều tra về cái chết của hạ sĩ thủy quân lục chiến Chae Su-geun, người chết đuối trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn nạn nhân lũ lụt năm 2023, theo AP.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tòa hồi tháng 7 ẢNH: AP

Báo cáo điều tra của thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho rằng một trong số các chỉ huy sư đoàn của lực lượng và 7 người khác chịu trách nhiệm cho cái chết của binh sĩ Chae. Tuy nhiên, ông Yoon đã tức giận về việc quy trách nhiệm cho vị chỉ huy, gây sức ép để các quan chức văn phòng tổng thống và Bộ Quốc phòng yêu cầu thủy quân lục chiến sửa lại báo cáo để xóa tên vị chỉ huy, theo trợ lý công tố viên đặc biệt Choung Min-young.

Ông Park Jung-hun, lãnh đạo tổ điều tra của thủy quân lục chiến, đã không khuất phục trước sức ép và đã gửi báo cáo cho cảnh sát. Tuy nhiên, ông Yoon ra lệnh cho các quan chức thu hồi báo cáo từ cảnh sát và bãi nhiệm, điều tra ông Park với cáo buộc bất tuân mệnh lệnh, theo vị trợ lý công tố.

Ông Yoon chưa bình luận về vụ truy tố nhưng trước đó bác bỏ cáo buộc. Ông đang bị giam sau khi bị phế truất và truy tố tội nổi loạn liên quan vụ ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.2024.

Sau khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã bổ nhiệm 3 công tố viên độc lập để điều tra ông Yoon, vợ và những người liên quan.

Vụ xét xử cáo buộc nổi loạn vẫn đang diễn ra và dự kiến tuyên án vào đầu năm 2026. Trong tháng 11, ông Yoon Suk Yeol cũng đã bị truy tố với cáo buộc ra lệnh cho máy bay không người lái bay qua CHDCND Triều Tiên nhằm gây căng thẳng quân sự, làm cái cớ cho việc ban bố thiết quân luật.