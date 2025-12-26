Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Yoon Suk Yeol đối mặt án tù 10 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/12/2025 19:47 GMT+7

Ngày 26.12, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tổng cộng 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên tòa đầu tiên liên quan vụ ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.2024.

Phán quyết dự kiến được đưa ra vào ngày 16.1.2026, theo tờ South China Morning Post. Phiên tòa này tập trung vào các hành vi của ông Yoon Suk Yeol trước và sau lệnh thiết quân luật ngày 3.12.2024, bao gồm cản trở việc bắt giữ, bỏ qua quy trình theo luật của nội các Hàn Quốc và làm giả tài liệu chính thức nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho quyết định ban bố thiết quân luật.

Ông Yoon Suk Yeol đối mặt án tù 10 năm - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

ẢNH: REUTERS

Tại tòa, ông Yoon xuất hiện với vẻ căng thẳng, đôi lúc bật cười cay đắng khi nghe phía công tố trình bày lập luận đề nghị mức án nặng. Ông bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng bản cáo trạng "giống như một vở hài kịch".

Ông Yoon cáo buộc Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát đã làm tê liệt chính phủ, buộc ông phải ban bố thiết quân luật.

Trong khi đó, các công tố viên đặc biệt cho rằng hành vi của ông Yoon đã "xâm hại nghiêm trọng trật tự hiến pháp và pháp quyền", đồng thời nhấn mạnh việc vị cựu lãnh đạo Hàn Quốc không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi nào nhưng vẫn khăng khăng về tính hợp pháp của thiết quân luật và phản đối việc bắt giữ mình.

"Cần phải có sự trừng phạt nghiêm khắc để khôi phục trật tự hiến pháp và pháp quyền bị tổn hại do bị cáo gây ra, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực của cơ quan quyền lực cao nhất quốc gia tái diễn trong lịch sử Hàn Quốc", theo các công tố viên.

Theo đề nghị của công tố, ông Yoon đối mặt mức án 5 năm tù vì cản trở bắt giữ, 3 năm tù vì xâm phạm quyền hiến định của nội các và 2 năm tù vì làm giả văn bản chính thức. Tòa án đã bác yêu cầu hoãn phán quyết của các luật sư bào chữa và khẳng định sẽ tuyên án đúng hạn, trước khi thời hạn tạm giam 6 tháng kết thúc.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng trình tự các phán quyết có thể mang tính quyết định vì một phán quyết có tội trong phiên tòa đầu tiên này sẽ thu hẹp đáng kể phạm vi hoạt động pháp lý của ông Yoon trước phiên xét xử chính về tội danh chủ mưu thiết quân luật - tội danh có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình theo luật Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Yoon Suk Yeol Hàn Quốc thiết quân luật Cựu Tổng thống Hàn Quốc
