Hàn Quốc công bố sách trắng, hướng đến ‘chung sống hòa bình’ với Triều Tiên

Theo Hãng tin Yonhap, sách trắng thường niên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa công bố cho thấy định hướng mới của chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, theo đó Seoul muốn hàn gắn quan hệ liên Triều dựa trên xây dựng lòng tin.

Sách trắng mới đề ra 3 nguyên tắc chỉ đạo: Hàn Quốc tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và không tham gia các hoạt động thù địch. Từ đó, chính phủ Hàn Quốc xác định chính sách bao trùm là "chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên".

Quan chức quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay trong cuộc gặp tại khu phi quân sự (DMZ) tháng 11.2018 ẢNH: REUTERS

Tài liệu trên nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi sang "mối quan hệ hai nhà nước hướng tới hòa bình". Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Xét đến thực tế Hàn Quốc và Triều Tiên đang tồn tại như hai quốc gia, chúng tôi dự định phát triển quan hệ hai miền thành mối quan hệ chung sống hòa bình trong khi vẫn hướng tới mục tiêu thống nhất".

Sự thay đổi chính sách thể hiện rõ qua ngôn từ trong sách trắng. Số lần đề cập từ "hòa bình" và "chung sống hòa bình" tăng lên 196 lần, so với 29 lần trong tài liệu cũ. Số lần đề cập từ "gặp gỡ" hay "đối thoại" tăng từ 16 lên 58. Ngược lại, phần nói về nhân quyền tại Triều Tiên hay "người đào tẩu Triều Tiên" được rút ngắn đáng kể.

Để giảm căng thẳng, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dừng rải truyền đơn chống Triều Tiên và dừng sử dụng loa phóng thanh dọc biên giới. Hàn Quốc cũng có kế hoạch khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 và theo đuổi một hiệp định song phương mới để tạo nền tảng cho việc chung sống hòa bình.

Bình Nhưỡng chưa phản hồi về nội dung trong sách trắng vừa được Hàn Quốc công bố. Hiện quan hệ liên Triều vẫn đang đóng băng. Trong 5 năm qua, không có hoạt động giao lưu nhân dân hay trao đổi kinh tế nào giữa hai nước.