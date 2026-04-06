Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc UAV xâm phạm không phận Triều Tiên

Khánh An
06/04/2026 10:09 GMT+7

Phát biểu trong một cuộc họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lấy làm tiếc về việc một số cá nhân điều khiển máy bay không người lái (UAV) vào CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung

Hãng Yonhap ngày 6.4 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ sự tiếc nuối về những vụ điều khiển UAV của các cá nhân xâm nhập không phận CHDCND Triều Tiên, cho rằng hành vi đó đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.

Ông Lee đưa ra phát biểu trong một cuộc họp nội các, sau khi các công tố viên tuần trước đã truy tố 3 cá nhân bị cáo buộc điều khiển UAV vào Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 9.2025 đến tháng 1.2026.

Những người bị truy tố bao gồm một sinh viên hơn 30 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia và một sĩ quan quân đội.

"Mặc dù đây không phải là hành động của chính phủ chúng tôi, nhưng tôi bày tỏ sự tiếc nuối với phía Triều Tiên về căng thẳng quân sự không cần thiết do hành vi liều lĩnh như vậy gây ra", ông Lee nói.

Nhà lãnh đạo cho biết Hiến pháp Hàn Quốc cấm các hành động cá nhân mang tính khiêu khích Triều Tiên.

Hồi tháng 1, Triều Tiên tuyên bố rằng UAV xuất phát từ Hàn Quốc đã xâm phạm không phận, cáo buộc Seoul có hành động khiêu khích nghiêm trọng và cho biết đã bắn hạ các UAV đó, theo Reuters.

Hàn Quốc phủ nhận mọi sự liên quan của quân đội và đã tiến hành một cuộc điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát, bước đầu dẫn đến việc các công tố viên truy tố một người đàn ông khoảng 30 tuổi với các tội danh bao gồm vi phạm luật hàng không và an ninh quốc gia liên quan các chuyến bay UAV trái phép.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất và bác bỏ mọi nỗ lực hòa giải từ chính quyền của ông Lee.

Ông Kim Jong-un gửi thông điệp tới Mỹ và Hàn Quốc, vạch kế hoạch 5 năm

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cho hay nước này sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân và coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, theo Hãng thông tấn KCNA hôm nay 24.3.

