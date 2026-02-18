Hàn Quốc sẽ khôi phục vùng cấm bay trên khu vực giới tuyến liên Triều

Những hình ảnh được chụp hôm 4.1 cho thấy mảnh vỡ của một chiếc UAV mà Triều Tiên cáo buộc xuất phát từ Hàn Quốc và sau đó bị bắn hạ ẢNH: AFP

Hãng Yonhap ngày 18.2 dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Don-young cho biết nước này sẽ tìm cách áp dụng lại vùng cấm bay trên khu vực giới tuyến với CHDCND Triều Tiên theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 vốn đã bị đình chỉ.

Kế hoạch nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo, được ông Chung thông báo trong một cuộc họp báo, sau khi lấy làm tiếc vào tháng này về việc một số công dân Hàn Quốc phóng các máy bay không người lái (UAV) qua phía Triều Tiên.

"Với sự hợp tác của các cơ quan quân sự, chính phủ sẽ chủ động xem xét và tìm cách khôi phục lại hiệp ước quân sự liên Triều, bao gồm cả việc thiết lập vùng cấm bay", ông Chung phát biểu.

Ông cho biết hành động này nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ quân sự ngoài ý muốn nào và xây dựng lòng tin giữa quân đội 2 nước.

Vùng cấm bay theo thỏa thuận năm 2018 cấm hoạt động của máy bay và UAV trong phạm vi 15 km quanh Khu phi quân sự ở khu vực phía đông và 10 km ở khu vực phía tây.

Thỏa thuận này được ký kết khi cựu Tổng thống Moon Jae-in còn đương chức, nhằm mục đích chấm dứt các hành động thù địch dọc biên giới và giữa quân đội hai bên. Bình Nhưỡng và Seoul đều đình chỉ thỏa thuận trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024 trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Kế hoạch khôi phục vùng cấm bay được Bộ trưởng Chung công bố vài ngày sau khi bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một lần nữa yêu cầu Hàn Quốc đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự tái diễn các vụ xâm phạm bằng UAV mà Triều Tiên cho biết đã xảy ra vào tháng 9.2025 và ngày 4.1.2026.

Bà Kim yêu cầu Hàn Quốc điều tra và cảnh báo rằng những hành động khiêu khích như thế có thể dẫn đến "những tình huống kinh khủng". Trước đó, ông Chung đã bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ xâm phạm bằng UAV.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ cũng có kế hoạch tăng cường hình phạt đối với những người điều khiển UAV trong vùng cấm bay và sửa đổi luật về quan hệ liên Triều để cấm các hành vi làm leo thang căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên.