Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hàn Quốc sẽ khôi phục vùng cấm bay trên khu vực giới tuyến liên Triều

Khánh An
Khánh An
18/02/2026 15:51 GMT+7

Hàn Quốc cho biết sẽ tìm cách áp dụng lại vùng cấm bay trên khu vực giới tuyến liên Triều nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo sau các vụ UAV xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên.

Hàn Quốc khôi phục vùng cấm bay để giảm căng thẳng với Triều Tiên năm 2026 - Ảnh 1.

Những hình ảnh được chụp hôm 4.1 cho thấy mảnh vỡ của một chiếc UAV mà Triều Tiên cáo buộc xuất phát từ Hàn Quốc và sau đó bị bắn hạ

ẢNH: AFP

Hãng Yonhap ngày 18.2 dẫn lời Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Don-young cho biết nước này sẽ tìm cách áp dụng lại vùng cấm bay trên khu vực giới tuyến với CHDCND Triều Tiên theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 vốn đã bị đình chỉ.

Kế hoạch nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo, được ông Chung thông báo trong một cuộc họp báo, sau khi lấy làm tiếc vào tháng này về việc một số công dân Hàn Quốc phóng các máy bay không người lái (UAV) qua phía Triều Tiên.

"Với sự hợp tác của các cơ quan quân sự, chính phủ sẽ chủ động xem xét và tìm cách khôi phục lại hiệp ước quân sự liên Triều, bao gồm cả việc thiết lập vùng cấm bay", ông Chung phát biểu.

Ông cho biết hành động này nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc đụng độ quân sự ngoài ý muốn nào và xây dựng lòng tin giữa quân đội 2 nước.

Vùng cấm bay theo thỏa thuận năm 2018 cấm hoạt động của máy bay và UAV trong phạm vi 15 km quanh Khu phi quân sự ở khu vực phía đông và 10 km ở khu vực phía tây.

Thỏa thuận này được ký kết khi cựu Tổng thống Moon Jae-in còn đương chức, nhằm mục đích chấm dứt các hành động thù địch dọc biên giới và giữa quân đội hai bên. Bình Nhưỡng và Seoul đều đình chỉ thỏa thuận trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024 trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Kế hoạch khôi phục vùng cấm bay được Bộ trưởng Chung công bố vài ngày sau khi bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một lần nữa yêu cầu Hàn Quốc đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự tái diễn các vụ xâm phạm bằng UAV mà Triều Tiên cho biết đã xảy ra vào tháng 9.2025 và ngày 4.1.2026.

Lầu Năm Góc sẽ giảm vai trò đối phó Triều Tiên, giao cho Hàn Quốc?

Bà Kim yêu cầu Hàn Quốc điều tra và cảnh báo rằng những hành động khiêu khích như thế có thể dẫn đến "những tình huống kinh khủng". Trước đó, ông Chung đã bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ xâm phạm bằng UAV.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ cũng có kế hoạch tăng cường hình phạt đối với những người điều khiển UAV trong vùng cấm bay và sửa đổi luật về quan hệ liên Triều để cấm các hành vi làm leo thang căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Tin liên quan

Triều Tiên phát cảnh báo mới khi Hàn Quốc điều tra vụ UAV xâm nhập

Triều Tiên phát cảnh báo mới khi Hàn Quốc điều tra vụ UAV xâm nhập

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo rằng sẽ có 'phản ứng khủng khiếp' nếu xảy ra một vụ xâm phạm không phận khác từ phía Hàn Quốc.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong tháng

Triều Tiên tố Hàn Quốc điều UAV xâm phạm không phận

Khám phá thêm chủ đề

UAV Triều Tiên Hàn Quốc Bán đảo Triều Tiên Kim Jong-un Chung Dong-young Kim Yo-jong Cấm bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận