Thế giới

Triều Tiên phát cảnh báo mới khi Hàn Quốc điều tra vụ UAV xâm nhập

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2026 07:08 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo rằng sẽ có 'phản ứng khủng khiếp' nếu xảy ra một vụ xâm phạm không phận khác từ phía Hàn Quốc.

"Tôi cảnh báo trước rằng việc tái diễn hành động khiêu khích như vi phạm chủ quyền bất khả xâm phạm của CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản ứng khủng khiếp", bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhấn mạnh trong một tuyên bố được Hãng thông tấn KCNA đăng tải hôm nay 13.2.

Triều Tiên phát cảnh báo mới khi Hàn Quốc điều tra vụ UAV xâm nhập- Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phát biểu tại một sự kiện ở Bình Nhưỡng vào năm 2022

Ảnh: KCNA/AFP

Tuy thừa nhận Hàn Quốc đã có những bước đi hợp lý sau vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên hồi tháng trước, bà Kim nói rằng việc vi phạm chủ quyền của Triều Tiên là không thể chấp nhận được trong bất kể hoàn cảnh nào.

Quân đội Triều Tiên đã bắn hạ một chiếc UAV mang "thiết bị giám sát" trong tháng trước, theo một tuyên bố được KCNA đăng tải. Chiếc UAV đó đã lưu trữ hình ảnh về "các mục tiêu quan trọng", trong đó có cả những khu vực biên giới, theo tuyên bố.

"Tôi cảnh báo giới chức Hàn Quốc hãy chú ý để ngăn chặn hành động ngu ngốc như thế không bao giờ tái diễn bên trong nước họ", bà Kim nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Hàn Quốc về cảnh báo mới của bà Kim.

Lúc đầu, Seoul phủ nhận bất kỳ sự liên quan chính thức nào đến vụ UAV xâm nhập không phận Triều Tiên hồi tháng trước, nhưng một lực lượng đặc nhiệm quân sự-cảnh sát chung của Hàn Quốc hôm 10.2 thông báo họ đang điều 3 ba binh sĩ tại ngũ và một nhân viên cơ quan tình báo nhằm "làm rõ sự thật", theo AFP.

Vụ UAV xâm nhập đã làm gia tăng căng thẳng và đe dọa làm suy yếu nỗ lực của Seoul trong việc hàn gắn quan hệ với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, cam kết sẽ ngăn chặn các vụ UAV bay qua giới tuyến dưới thời người tiền nhiệm của ông.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị cáo buộc sử dụng UAV để rải truyền đơn tuyên truyền ở Triều Tiên vào năm 2024. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho rằng vụ UAV xâm nhập hồi tháng trước có thể liên quan các quan chức chính phủ vẫn trung thành với ông Yoon, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên Hàn Quốc UAV cảnh báo Kim Jong-un Kim Yo-jong
