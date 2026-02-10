Cảnh sát Hàn Quốc đột kích 18 nơi khi điều tra vụ UAV bay sang Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên đã bắn hạ một chiếc UAV mang "thiết bị giám sát" trong tháng trước, theo một tuyên bố được Hãng thông tấn KCNA đăng tải. Hình ảnh cho thấy xác UAV nằm rải rác trên mặt đất bên cạnh các bộ phận màu xám và xanh lam được cho là có cả camera.

Những hình ảnh được chụp vào ngày 4.1 cho thấy mảnh vỡ của một chiếc UAV mà Triều Tiên tuyên bố xuất phát từ Hàn Quốc và bị bắn hạ sau khi vi phạm không phận Triều Tiên Ảnh: KCNA/AFP

Chiếc UAV đó đã lưu trữ hình ảnh về "các mục tiêu quan trọng", trong đó có cả những khu vực biên giới, theo tuyên bố trên.

Chính phủ Hàn Quốc đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan chính thức nào và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nói rằng hành động như thế sẽ tương đương với việc bắn một phát súng vào Triều Tiên", theo AFP.

Trong khi đó, một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp quân sự-cảnh sát Hàn Quốc hôm nay 10.2 thông báo rằng họ đang điều tra 3 binh sĩ tại ngũ và một nhân viên thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) trong nỗ lực "làm rõ sự thật một cách triệt để". Các nhà điều tra đã đột kích 18 địa điểm khả nghi, trong đó có Bộ Tư lệnh Tình báo quốc phòng và NIS, theo AFP.

Tổng thống Lee đã có cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên so với người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol. Ông Yoon đã bị cáo buộc sử dụng UAV để rải truyền đơn tuyên truyền ở Triều Tiên vào năm 2024.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho rằng vụ xâm nhập không phận Triều Tiên bằng UAV trong tháng trước có thể liên quan những quan chức chính phủ vẫn trung thành với ông Yoon, theo AFP.