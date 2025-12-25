Ông Kim Jong-un thị sát phóng tên lửa tầm xa, điểm đóng tàu ngầm hạt nhân

Ông Kim thị sát cuộc phóng thử tên lửa tầm xa hôm 24.12 ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25.12 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát cuộc phóng thử các tên lửa đất đối không tầm xa tại một điểm phóng gần bờ biển phía đông nước này.

Cuộc thử nghiệm, nhằm đánh giá công nghệ chiến lược của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong việc phát triển một loại tên lửa tầm cao mới, đã phá hủy các mục tiêu trên không từ khoảng cách 200 km.

Ngoài ra, ông Kim cũng đã thị sát một địa điểm khác về dự án đóng tàu ngầm hạt nhân nặng 8.700 tấn có khả năng phóng tên lửa đối không. Bản tin không nêu rõ địa điểm hoặc thời gian của chuyến thăm.

Ông Kim thị sát điểm đóng tàu ngầm hạt nhân ẢNH: REUTERS

Dự án tàu ngầm này là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Triều Tiên, một trong năm chính sách trọng điểm mà đảng Lao động Triều Tiên đang thúc đẩy để phát triển năng lực quốc phòng.

Ông Kim nói rằng việc phát triển toàn diện năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân là cần thiết và không thể tránh khỏi, trong khi "thế giới hiện nay không hề hòa bình".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho rằng kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, được thỏa thuận với Mỹ, sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia, đòi hỏi ông phải hành động.

Vũ khí bí ẩn trên máy bay cường kích Su-25 Triều Tiên

Trong một thông cáo khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích việc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ gần đây vào cảng Hàn Quốc, gọi đó là "hành động leo thang căng thẳng quân sự" trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực.

Hôm 23.12, tàu ngầm hạt nhân USS Greeneville đã đến cảng Busan để thủy thủ đoàn nghỉ phép và bốc dỡ hàng tiếp tế, Hải quân Hàn Quốc cho biết.

Hải quân Hàn Quốc cho biết lực lượng này có kế hoạch tăng cường trao đổi và hợp tác với Hải quân Mỹ, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ chung nhân dịp tàu USS Greeneville tiến vào cảng, theo Yonhap.