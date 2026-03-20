Thế giới

Con gái ông Kim Jong-un xuất hiện cùng cha trên xe tăng chiến đấu chủ lực mới

Khánh An
Khánh An
20/03/2026 06:58 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái thị sát cuộc tập trận với mẫu xe tăng trang bị hệ thống tự vệ có khả năng phát hiện mối đe dọa từ mọi hướng để chủ động đánh chặn với độ chính xác cao.

Ông Kim cùng con gái trên mẫu xe tăng mới

ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20.3 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae đã thị sát một cuộc tập trận quy mô lớn trong đó một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới được ca ngợi là một phần then chốt trong việc hiện đại hóa quân đội.

Cuộc tập trận diễn ra hôm 19.3 tại căn cứ huấn luyện số 60 Bình Nhưỡng, trong đó các đơn vị thiết giáp bắn tên lửa chống tăng, trong khi các đơn vị phía sau tấn công vào máy bay không người lái (UAV) và trực thăng của đối phương giả định, mở đường cho bộ binh và xe tăng.

Theo bản tin, các xe tăng chiến đấu chủ lực mới được trang bị "hệ thống bảo vệ chủ động" và lực lượng mặt đất sẽ được trang bị rộng rãi loại xe tăng "ưu việt" này.

Cuộc tập trận cũng bao gồm nhiều bài kiểm tra khác nhau để đánh giá hệ thống phòng thủ chủ động của xe tăng chiến đấu chủ lực mới, trong đó xe tăng này đã đánh chặn thành công 100% tên lửa chống tăng và UAV tấn công từ các vị trí và hướng khác nhau nhằm chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng thủ chủ động vượt trội.

Ông Kim cho biết loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã "chứng minh hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc, rất vượt trội và đặc biệt là khả năng phòng thủ, không ai sánh bằng về sức tấn công và cơ động".

Quá trình phát triển xe tăng đã dành sự chú ý đặc biệt cho việc nâng cao khả năng sống sót, ông Kim cho biết, nhấn mạnh vào hệ thống tự vệ di động có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ mọi hướng và đánh chặn tên lửa chống tăng dẫn đường cùng UAV với độ chính xác cao.

"Đây là một sự thay đổi lớn khi lực lượng thiết giáp của chúng ta, vốn kém hiệu quả trong các hoạt động ban đêm, đã hoàn toàn khắc phục được những hạn chế trong chiến đấu", nhà lãnh đạo nhận định.

Cuộc trình diễn xe tăng chiến đấu chủ lực mới diễn ra sau khi Triều Tiên lần đầu tiên công bố xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-20 tại một cuộc duyệt binh vào tháng 10.2025.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái Ju-ae của ông Kim ngồi trong xe tăng cùng cha mình, đánh dấu lần xuất hiện mới nhất của cô tại một sự kiện quân sự quan trọng.

Quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung.

