Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo 'hậu quả khủng khiếp'

Ngày 10.3, bà Kim Yo-jong, trưởng một ủy ban thuộc đảng Lao động Triều Tiên, đã cảnh báo cứng rắn sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận mùa xuân thường niên mang tên Lá chắn tự do, kéo dài 11 ngày.

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia một nội dung trong cuộc tập trận Lá chắn tự do năm 2023 tại Paju (Hàn Quốc), gần giới tuyến liên Triều ẢNH: REUTERS

"Việc phô trương sức mạnh của các thế lực thù địch gần các khu vực chủ quyền và an ninh [của Triều Tiên] có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi", bà Kim nói trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Bà Kim cho biết cuộc tập trận diễn ra "vào thời điểm quan trọng khi cấu trúc an ninh toàn cầu đang sụp đổ nhanh chóng và chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới do những hành động liều lĩnh của những kẻ bất lương quốc tế. Điều này sẽ dẫn đến việc phá hủy hơn nữa sự ổn định của khu vực", bà nhấn mạnh.

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu trong tuần này là một "cuộc diễn tập chiến tranh mang tính khiêu khích và hung hăng", sẽ gây tổn hại đến sự ổn định khu vực.

Bà Kim mô tả cuộc tập trận ở Hàn Quốc có sự tham gia của hơn 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ, được tiến hành "ngày đêm trên khắp lãnh thổ trên bộ, trên biển, trên không, ngoài không gian và không gian mạng".

Hàn Quốc và Mỹ cho rằng cuộc tập trận diễn ra từ ngày 9 - 19.3 chỉ mang tính chất "phòng thủ" và sẽ bao gồm các kịch bản răn đe liên quan đến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Các quan chức từ cả hai nước cho biết cuộc tập trận cũng sẽ là cơ hội để hỗ trợ việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến của Mỹ cho Hàn Quốc. Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao quyền chỉ huy quân sự từ Mỹ trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung kết thúc vào năm 2030, theo Reuters.

Cuộc tập trận diễn ra một tháng sau khi ông Kim Jong-un tuyên bố tại đại hội đảng Lao động Triều Tiên rằng ông sẽ tập trung vào việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bà Kim Yo-jong được bầu làm trưởng một ủy ban thuộc đảng Lao động Triều Tiên tại đại hội hồi tháng 2. Không rõ ủy ban do bà đứng đầu là gì nhưng trước đó, bà là Phó ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng.