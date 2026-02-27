Triều Tiên tung hai lá bài trái ngược với Mỹ - Hàn

Hôm qua (26.2), Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo kết quả Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cùng những phát biểu mới của Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un. Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 25.2, trong đó ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng Bí thư của đảng.

Cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 25.2 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trong ngày bế mạc, ông Kim khẳng định vị thế của Triều Tiên trên trường quốc tế đã tăng lên phi thường và tuyên bố sẽ tập trung tăng cường lực lượng vũ khí hạt nhân, phát huy triệt để vị thế nhà nước hạt nhân. Nhà lãnh đạo vạch ra kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh hơn, cùng các hệ thống vũ khí tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị không người lái và vũ khí chống vệ tinh. Các đơn vị quân sự Triều Tiên sau đó tham gia cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc vụ Kim, con gái Kim Ju-ae và các quan chức cấp cao.

Mặt khác, sau nhiều tháng phớt lờ những tiếp cận từ Hàn Quốc và Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 25.2 cũng đã đưa ra quan điểm có phần khác biệt đối với hai nước này. "Nếu Mỹ rút lại chính sách đối đầu với Triều Tiên bằng cách tôn trọng vị thế hiện tại của đất nước chúng tôi, không có lý do gì chúng tôi không thể hòa hợp với Mỹ", ông Kim ra điều kiện và nhấn mạnh mối quan hệ song phương phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ.

Trái lại, nhà lãnh đạo từ chối "cành ô liu" của Hàn Quốc khi đưa ra tuyên bố gay gắt, cho rằng nỗ lực hạ nhiệt gần đây của Seoul là "trò lừa bịp vụng về". Ông Kim khẳng định Triều Tiên tuyệt đối không có gì để giao dịch với Hàn Quốc và gọi nước này là "quốc gia thù địch chính". Ông cảnh báo sẽ "hủy diệt hoàn toàn" nếu Hàn Quốc có hành động khiêu khích đe dọa an ninh của Triều Tiên.

Mỹ chưa đưa ra bình luận nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 25.2 tuyên bố nước này luôn sẵn sàng đối thoại với bất kỳ chính quyền nào muốn chia sẻ quan điểm, theo Yonhap. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc vì Triều Tiên tiếp tục cho rằng quan hệ liên Triều là mối quan hệ thù địch, đồng thời khẳng định Seoul sẽ kiên nhẫn theo đuổi nỗ lực hòa bình.

Từ khi nhậm chức vào năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có những tuyên bố nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Hôm qua, ông Lee cho rằng cần tiếp tục nỗ lực xây dựng lòng tin và tìm điểm chung giữa hai bên vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. "Cảm giác thù địch và đối đầu tồn tại từ lâu không thể bị xóa bỏ trong phút chốc", ông Lee nhìn nhận.