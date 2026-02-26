Kết thúc đại hội đảng, lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp gì?

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định vị thế quốc tế của quốc gia châu Á này "đã tăng lên một cách phi thường" khi họ vạch ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) phát biểu trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 tại Bình Nhưỡng ngày 25.2 Ảnh: KCNA/AFP

"Đảng của chúng ta quyết tiếp tục mở rộng và tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia, và thực thi triệt để vị thế của một quốc gia hạt nhân. Chúng ta sẽ tập trung vào các dự án nhằm tăng số lượng vũ khí hạt nhân và mở rộng các phương tiện hoạt động hạt nhân", ông Kim nhấn mạnh.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) hồi năm ngoái ước tính rằng Triều Tiên đã chế tạo được khoảng 50 đầu đạn hạt nhân, sở hữu đủ vật liệu phân hạch để sản xuất thêm tới 40 đầu đạn nữa và đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất thêm vật liệu phân hạch.

Ông Kim cũng đã vạch ra kế hoạch của Triều Tiên nhằm phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh hơn, các hệ thống tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái, theo KCNA.

Tuyên bố trên của ông Kim được công bố sau khi đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 kéo dài một tuần đã kết thúc bằng cuộc duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 25.2, theo KCNA.

Mặc khác, ông Kim vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ. "Nếu Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu với Triều Tiên bằng cách tôn trọng hiện trạng của đất nước chúng ta... thì không có lý do gì chúng ta không thể hòa thuận với Mỹ", KCNA dẫn lời ông Kim. Cho đến nay, ông Kim vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị hòa giải từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ.

Trong khi đó, ông Kim gọi Hàn Quốc là "kẻ thù nguy hiểm nhất" và loại trừ khả năng đàm phán với nước láng giềng này, nói rằng "thái độ hòa giải mà chính phủ Hàn Quốc hiện tại thể hiện trên bề mặt mang tính lừa dối một cách vụng về và thô thiển", theo KCNA.

Ông Kim còn nói rằng Bình Nhưỡng "có thể khởi xướng hành động theo ý mình" nếu Hàn Quốc có "hành vi xấu xa" nhắm vào Triều Tiên.

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân

Hãng tin NEWS1 hôm nay dẫn thông báo từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay Seoul sẽ tiếp tục làm việc vì sự tồn tại hòa bình với Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6.2025, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có những động thái nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên, theo Reuters.