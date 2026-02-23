Ông Kim Jong-un tái đắc cử Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên đã tái đắc cử Tổng bí thư đảng Lao động ảnh: reuters

Vào ngày 22.2, ngày cuối cùng của đại hội, đảng Lao động Triều Tiên đã bỏ phiếu bầu ông Kim Jong-un làm Tổng bí thư của đảng cầm quyền.

Theo KCNA, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, năng lực răn đe chiến tranh của đất nước, với lực lượng hạt nhân đóng vai trò trụ cột, đã được tăng cường mạnh mẽ.

Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội đảng Lao động Triều Tiên nhận được sự quan tâm lớn của quốc tế, trong đó Hàn Quốc đặc biệt theo dõi sát sao nhằm nắm bắt bất kỳ thông tin gì có thể tiết lộ các định hướng chính sách mới về đối nội lẫn đối ngoại của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Trong dịp này, đại hội đưa ra định hướng cho những nỗ lực của nhà nước Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng nhà ở đến hoạch định chiến lược quốc phòng.

Trong bài phát biểu khai mạc hôm 19.2, ông Kim cam kết nâng cao mức sống của người dân, cũng như hé lộ những khó khăn kinh tế mà Triều Tiên đang phải đối mặt trong bối cảnh bị vây bủa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Hiện nay, đảng của chúng ta đối mặt với những nhiệm vụ nặng nề và cấp bách nhằm thúc đẩy xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và cải tổ toàn diện các lĩnh vực của nhà nước và đời sống xã hội càng sớm càng tốt", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Trong nhiều thập niên, Bình Nhưỡng đặt ưu tiên xây dựng và phát triển vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự. Đến khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền năm 2011, nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết đồng thời phải củng cố nền kinh tế của đất nước.

Trong kỳ Đại hội đảng gần đây nhất vào năm 2021, ông Kim đã có động thái hiếm hoi khi thừa nhận đã xảy ra những sai sót trong "hầu hết các lĩnh vực" phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Kim tuyên bố đại hội năm nay sẽ công bố giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia.