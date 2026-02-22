Triều Tiên phát sóng phim về âm mưu ám sát lãnh tụ trên truyền hình

Người dân viếng tượng đài các lãnh tụ ở Bình Nhưỡng ảnh: afp

Giới truyền thông Hàn Quốc mô tả bộ phim có tựa đề "Days And Nights Of Confrontation" (tạm dịch: Những ngày đêm đối đầu) là "tác phẩm chưa từng có, đề cập một chủ đề cấm kỵ tại Triều Tiên".

Theo Kyodo News, bộ phim đã được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên hồi tháng 1, sau thời gian được trình chiếu tại các rạp ở thủ đô Bình Nhưỡng trong năm 2025.

Bộ phim khắc họa âm mưu ám sát ông Kim Jong-il (1941 – 2011), lãnh tụ của Triều Tiên từ năm 1994 đến khi mất, bằng cách cho nổ tung một tàu lửa.

Đây là phần tiếp theo của bộ phim "One Day, One Night" (tạm dịch: Một ngày, một đêm) về âm mưu ám sát lãnh tụ sáng lập CHDCND Triều Tiên - Chủ tịch Kim Il-sung (tức Kim Nhật Thành), cũng là ông nội của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un.

Trong bộ phim mới được phát sóng, kẻ chủ mưu ám sát ông Kim Jong-il là con trai của kẻ từng âm mưu sát hại Chủ tịch Kim Nhật Thành. Hai kẻ chủ mưu trong hai vụ ám sát được tái hiện như là những phần tử phản cách mạng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, "Days And Nights Of Confrontation" đã giành được 3 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng. Phim được xây dựng theo phong cách Hollywood, với những cảnh hành động như đánh nhau trên tàu, rượt đuổi bằng ô tô và những vụ nổ dữ dội.

Một bộ phim hành động khác cũng đã ra rạp ở Triều Tiên vào năm 2024, có tên "72 Hours" (tạm dịch: 72 giờ) mô tả 3 ngày đầu tiên của Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Nội dung bộ phim ghi nhận những bài học trong chiến tranh. Chủ tịch Kim Jong-un đã theo sát quá trình sản xuất phim với những cảnh hành động bạo lực và kỹ xảo đồ họa. Nhà lãnh đạo là người viết kịch bản và trực tiếp chỉ đạo diễn xuất.