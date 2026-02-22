Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Triều Tiên phát sóng phim về âm mưu ám sát lãnh tụ trên truyền hình

Thụy Miên
Thụy Miên
22/02/2026 15:06 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã phát sóng trên truyền hình một bộ phim mới xoay quanh âm mưu ám sát bất thành nhằm vào nhà cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của Chủ tịch Kim Jong-un, theo Kyodo News hôm 22.2.

Triều Tiên phát sóng phim mới về âm mưu ám sát lãnh tụ Kim Jong - il - Ảnh 1.

Người dân viếng tượng đài các lãnh tụ ở Bình Nhưỡng

ảnh: afp

Giới truyền thông Hàn Quốc mô tả bộ phim có tựa đề "Days And Nights Of Confrontation" (tạm dịch: Những ngày đêm đối đầu) là "tác phẩm chưa từng có, đề cập một chủ đề cấm kỵ tại Triều Tiên".

Theo Kyodo News, bộ phim đã được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên hồi tháng 1, sau thời gian được trình chiếu tại các rạp ở thủ đô Bình Nhưỡng trong năm 2025.

Bộ phim khắc họa âm mưu ám sát ông Kim Jong-il (1941 – 2011), lãnh tụ của Triều Tiên từ năm 1994 đến khi mất, bằng cách cho nổ tung một tàu lửa.

Đây là phần tiếp theo của bộ phim "One Day, One Night" (tạm dịch: Một ngày, một đêm) về âm mưu ám sát lãnh tụ sáng lập CHDCND Triều Tiên - Chủ tịch Kim Il-sung (tức Kim Nhật Thành), cũng là ông nội của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un.

Trong bộ phim mới được phát sóng, kẻ chủ mưu ám sát ông Kim Jong-il là con trai của kẻ từng âm mưu sát hại Chủ tịch Kim Nhật Thành. Hai kẻ chủ mưu trong hai vụ ám sát được tái hiện như là những phần tử phản cách mạng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, "Days And Nights Of Confrontation" đã giành được 3 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng. Phim được xây dựng theo phong cách Hollywood, với những cảnh hành động như đánh nhau trên tàu, rượt đuổi bằng ô tô và những vụ nổ dữ dội.

Một bộ phim hành động khác cũng đã ra rạp ở Triều Tiên vào năm 2024, có tên "72 Hours" (tạm dịch: 72 giờ) mô tả 3 ngày đầu tiên của Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Nội dung bộ phim ghi nhận những bài học trong chiến tranh. Chủ tịch Kim Jong-un đã theo sát quá trình sản xuất phim với những cảnh hành động bạo lực và kỹ xảo đồ họa. Nhà lãnh đạo là người viết kịch bản và trực tiếp chỉ đạo diễn xuất.

Tin liên quan

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân

KCNA hôm nay 19.2 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức một hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên phát cảnh báo mới khi Hàn Quốc điều tra vụ UAV xâm nhập

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích 18 nơi khi điều tra vụ UAV bay sang Triều Tiên

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên âm mưu ám sát ông Kim Jong-il phim Triều Tiên Kim Jong-un Kim jong-il Kim Il-sung Kim Nhật Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận