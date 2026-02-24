Bà Kim Yo-jong được thăng chức tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên

Bà Kim tại Bắc Kinh hôm 3.9.2025 ẢNH: AFP

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24.2 đăng thông cáo cho hay bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vừa được thăng chức trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Theo thông cáo, bà Kim là một trong 17 trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương nhiệm kỳ mới. Trước đó, bà là Phó ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng. Thông cáo được đưa ra sau phiên họp toàn thể thứ nhất tại đại hội đảng.

Phiên họp toàn thể khai mạc ngày 23.2 nhằm xem xét các kết quả chính sách từ đại hội năm 2021 và đề ra các mục tiêu mới cho 5 năm tới.

Bà Kim (39 tuổi) từ lâu đã là một trong những phụ tá thân cận nhất của anh trai mình, và là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn tại Triều Tiên.

Theo chính phủ Hàn Quốc, bà là một trong 3 người con của ông Kim Jong-il. Bà được giáo dục ở Thụy Sĩ cùng với anh trai và nhanh chóng thăng tiến sau khi anh trai trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011.

Năm 2018, bà đến thăm Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, trong thời kỳ hòa giải liên Triều.

Bình Nhưỡng cũng thường xuyên sử dụng tên bà để đưa ra các tuyên bố nêu rõ lập trường của mình hoặc chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ, theo AFP.

Đây là lần thứ 9 diễn ra đại hội đảng Lao động Triều Tiên. Tại đại hội trước đó cách đây 5 năm, ông Kim Jong-un tuyên bố rằng Mỹ là "kẻ thù lớn nhất" của Triều Tiên.